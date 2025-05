Meta poderá em breve desenvolver tecnologia para o Exército dos EUA

A Meta está a direcionar os seus avanços em inteligência artificial (IA) e realidade estendida (XR) para o setor da defesa, numa colaboração estratégica com a Anduril Industries. Esta parceria tem como objetivo desenvolver armamento de nova geração para as forças armadas dos Estados Unidos.

Meta e Anduril: uma aliança na defesa dos EUA

A Meta deu um passo significativo para se afirmar na corrida da IA. A gigante estabeleceu uma parceria com a Anduril Industries, empresa fundada por Palmer Luckey (o criador dos Oculus Rift) após a sua saída do Facebook, para integrar os seus modelos de linguagem em dispositivos de defesa destinados aos Estados Unidos.

Segundo um comunicado de imprensa, esta colaboração permitirá a criação de armamento potenciado por IA e XR, com o intuito de otimizar o desempenho dos soldados. Embora a premissa possa recordar as funcionalidades do HoloLens da Microsoft, o elemento distintivo reside na integração da IA.

A Meta e a Anduril irão desenvolver o sistema EagleEye, concebido para aprimorar a audição e visão dos combatentes, para facilitar a deteção de inimigos ocultos ou objetos distantes. Na prática, os soldados utilizarão capacetes, óculos e dispositivos portáteis para aceder a capacidades que, até agora, pareciam exclusivas do universo dos videojogos.

Estes dispositivos poderão também conectar-se e interagir com um sistema de controlo impulsionado por IA, desenvolvido pela equipa de Luckey. Para tal, a Anduril recorrerá aos modelos de linguagem Llama da Meta. Palmer Luckey sublinha que o desenvolvimento destes dispositivos se baseia, em grande medida, em componentes e tecnologia já existentes em produtos comerciais.

A visão de Zuckerberg

A Meta dedicou a última década a construir IA e realidade aumentada (AR) para viabilizar a plataforma informática do futuro. Estamos orgulhosos de nos associarmos à Anduril para ajudar a levar estas tecnologias aos membros do serviço americano que protegem os nossos interesses no país e no estrangeiro.

Afirmou Mark Zuckerberg, CEO da Meta.

A Meta não só procura alterar a perceção pública, como também antecipar-se aos seus rivais na obtenção de contratos militares. Um sistema de armamento impulsionado pela sua IA representa o próximo passo.

A Anduril refere que as capacidades de realidade mista (MR) da Meta serão integradas com a sua plataforma Lattice, um sistema de comando e controlo gerido por IA. O Lattice utiliza dados de milhares de fontes para fornecer informações cruciais aos soldados em tempo real.

Os óculos, capacetes e dispositivos portáteis que incorporem os modelos da Meta conectar-se-ão diretamente a este sistema para otimizar a tomada de decisões. A Meta e a Anduril já apresentaram uma proposta para o fabrico dos dispositivos avaliada em 100 milhões de dólares.

Este projeto é também um novo fôlego para a Reality Labs, a divisão da Meta responsável pelo desenvolvimento do metaverso. A Anduril irá, assim, capitalizar o investimento multimilionário da Meta em aplicações que transcendem os avatares sem pernas.

