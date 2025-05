Alemanha está a considerar taxa de 10% sobre gigantes americanas como Google e Facebook

Com a guerra comercial em curso, a Alemanha está a focar-se nas grandes plataformas e empresas digitais americanas, como a Google e a Meta. O país terá em cima da mesa uma taxa de 10%.

De acordo com o novo ministro de Estado da Cultura da Alemanha, Wolfram Weimer, o país está a considerar um imposto de 10% sobre grandes plataformas online, como o Google, da Alphabet, e o Facebook, da Meta.

A notícia surge num momento em que se espera que o Chanceler Friedrich Merz viaje até Washington para se reunir com o Presidente Donald Trump, e diz respeito a uma medida que poderá aumentar as tensões comerciais.

Afinal, o Presidente americano já sublinhou que não permitirá que governos estrangeiros "se apropriem da base tributária dos Estados Unidos para seu próprio benefício".

Segundo Wolfram Weimer, as autoridades estão a construir uma proposta legislativa e, ao mesmo tempo, a procurar conversar com os responsáveis pelas plataformas.

Devido ao que o ministro descreveu como "evasão fiscal astuta", a Alemanha pretende explorar soluções alternativas, como contribuições voluntárias.

Estas empresas fazem negócios na Alemanha no valor de milhares de milhões, com margens de lucro extremamente elevadas, e beneficiam enormemente da produção cultural e mediática do país, bem como da sua infraestrutura, mas quase não pagam impostos, investem muito pouco e devolvem muito pouco à sociedade.