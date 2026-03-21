Butter Run: a nova loucura viral que junta corrida… e manteiga

Uma tendência insólita está a ganhar força nas redes sociais: correr vários quilómetros enquanto se faz manteiga. Sim, literalmente. A chamada “Butter Run” transforma o movimento do corpo num processo culinário improvisado, e já há quem a leve bastante a sério.

Correr 20 km para fazer manteiga

A ideia é simples, mas peculiar. Os participantes colocam natas (ou creme de leite) dentro de recipientes fechados, muitas vezes sacos ou frascos, e prendem-nos ao corpo enquanto correm.

Com o movimento constante da corrida, o líquido vai sendo agitado até que a gordura se separa, dando origem à manteiga.

Foi precisamente isso que alguns criadores de conteúdo decidiram testar, levando o conceito ao limite: correr dezenas de quilómetros para ver se conseguiam produzir manteiga “artesanal” apenas com o esforço físico.

Como nasceu esta tendência

A tendência começou nos Estados Unidos, quando dois corredores decidiram experimentar se o movimento do corpo seria suficiente para transformar natas em manteiga.

O resultado não só funcionou como rapidamente se tornou viral. Vídeos com milhões de visualizações mostraram que, após alguns quilómetros, o creme começa efetivamente a transformar-se.

A partir daí, a ideia espalhou-se pelo TikTok e Instagram, com cada vez mais pessoas a replicar o desafio.

Entre o absurdo e a curiosidade científica

Apesar do lado humorístico, há aqui um princípio real. Fazer manteiga exige agitação contínua, algo que a corrida naturalmente proporciona.

Ainda assim, muitos testes mostram resultados inconsistentes. Nem sempre a manteiga fica pronta, e por vezes o processo é mais lento do que o esperado, dependendo da intensidade da corrida e da forma como o recipiente é transportado.

Em comunidades online, a reação divide-se entre curiosidade e crítica. Há quem considere a tendência “divertida e sem consequências”, enquanto outros a classificam simplesmente como absurda.

Mais do que fitness, é entretenimento

No fundo, a “Butter Run” não pretende substituir métodos tradicionais nem ser eficiente. Trata-se de mais um exemplo de como o fitness se mistura com entretenimento nas redes sociais.

Correr já não é apenas correr. Para muitos, é também uma forma de criar conteúdo, testar limites improváveis, e, neste caso, chegar ao fim do treino com manteiga pronta a barrar no pão.

Ainda que a lógica seja questionável, a tendência mostra algo claro: na era digital, até as atividades mais simples podem transformar-se em experiências virais inesperadas.