Escultura fantasmagórica flutuou acima da Terra e foi captada em imagens impressionantes

Um projeto artístico, uma escultura fantasmagórica, fora do comum levou uma escultura humana até à estratosfera, criando imagens que parecem saídas de um sonho. A iniciativa junta arte e ciência e mostra uma figura envolta em tecido azul a “dançar” sobre o planeta.

Uma obra entre a arte e a ciência

Uma equipa do The Dorothy Project, composta por artistas e cientistas enviou uma escultura evocativa para o espaço próximo, com o objetivo de captar imagens únicas de uma forma humana em plena estratosfera.

A figura, coberta por um tecido fluido azul, foi concebida para transmitir uma sensação etérea, quase espiritual. Suspensa acima da Terra, cria um contraste visual poderoso com as nuvens e a curvatura do planeta no fundo.

O resultado é descrito como impressionante e surreal, com a escultura a parecer “flutuar” e até a dançar no limite entre a atmosfera e o espaço.

Imagens que parecem irreais

As imagens captadas mostram a escultura isolada num cenário vasto e silencioso, onde o azul do tecido se mistura com o azul da Terra. A ausência de contexto terrestre reforça a sensação de algo fantasmagórico.

Este tipo de projeto tira partido de balões de alta altitude ou tecnologias semelhantes para elevar objetos a dezenas de quilómetros de altitude, permitindo captar imagens com uma perspetiva rara sem necessidade de ir para o espaço orbital.

Um novo olhar sobre a arte contemporânea

Mais do que um feito técnico, este projeto procura explorar a relação entre o corpo humano, o planeta e o cosmos. A escultura funciona como uma metáfora visual da fragilidade e da presença humana num universo vasto.

A fusão entre arte e tecnologia continua assim a abrir novas possibilidades criativas, levando a expressão artística para territórios literalmente fora deste mundo.