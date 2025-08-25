Como o stress financeiro pode estar a afetar a sua saúde

Não deve ser uma novidade que ter dívidas é inquietante a vários níveis. No entanto, um estudo reforça o impacto do stress financeiro na saúde geral das pessoas.

De acordo com um estudo conduzido pela Financial Finesse, a primeira empresa de coaching (ou treino, em português) financeiro voltada para benefícios aos funcionários, o stress financeiro tem sido associado a enxaquecas, hipertensão arterial, úlceras gástricas e até ataques cardíacos.

Além disso, problemas de saúde mental, como depressão grave e ansiedade, podem ser atribuídos a dificuldades financeiras pessoais.

Curiosamente, quando as finanças dos trabalhadores estão em situação difícil, os resultados financeiros dos seus empregadores são, também, afetados.

Para o estudo, citado pela revista Inc., a Financial Finesse recolheu dados de funcionários de uma grande empresa de cuidados de saúde que utilizaram os seus consultores financeiros e dados daqueles que não o fizeram.

Os funcionários que conversaram com consultores financeiros reduziram os custos de saúde dos seus empregadores em quase 5%.

dos seus empregadores em quase 5%. Os funcionários que não aproveitaram a oferta aumentaram os custos de saúde da empresa em quase 20%.

Finanças organizadas ajudam a viver melhor?

Na perspetiva de Greg Ward, diretor do think tank da Financial Finesse, a correlação não é coincidência: "Se tu és disciplinado numa área da tua vida, tendes a ser mais disciplinado noutras áreas; ao tornares-te mais disciplinado com as tuas finanças, começas a sentir-te encorajado a ter mais disciplina com os teus hábitos alimentares e de exercício físico".

A corroborá-lo está a experiência de Julie Everett, consultora financeira e coach da Financial Finesse, que observou mudanças positivas na saúde física dos seus clientes após ajudá-los a controlar as suas finanças.

Algumas situações financeiras, como pagar milhares de euros em dívidas, podem ser intimidantes. Contudo, o primeiro objetivo de todos os consultores da Financial Finesse é, segundo Julie Everett, fazer com que os clientes tenham "saldo positivo", num marco que significa que eles têm mais dinheiro a entrar do que a sair.

Para consegui-lo, é necessário cortar despesas desnecessárias e criar uma estratégia de poupança, o que a empresa descobriu que leva, também, a melhores resultados em termos de segurança.