Todos os dias caem 1 a 2 satélites Starlink de volta à Terra

Pode não demorar muito até olhar para o céu noturno e ver um objeto incandescente e lento a cruzar o horizonte, claramente a desintegrar-se em pedaços. Sim, feche os olhos e peça um desejo, mas não será muito provavelmente uma estrela-cadente, será mais um satélite Starlink destruído.

Starlink perde diariamente 1 a 2 satélites

Atualmente, há entre um e dois satélites Starlink a regressar à Terra todos os dias, segundo o astrofísico reformado de Harvard Jonathan McDowell. O seu conceituado site Jonathan’s Space Report é amplamente considerado a fonte definitiva sobre naves espaciais que sobem… e descem.

Quando questionado sobre o recente aumento de vídeos nas redes sociais mostrando a desintegração de satélites Starlink, ele apresentou um gráfico que mostra as reentradas ao longo do tempo.

Neste momento, há mais de 8.000 satélites Starlink em órbita. São produtos da empresa de transporte espacial SpaceX. E este número continua a crescer. Além disso, outras empresas e países estão a lançar cada vez mais satélites, aumentando o número total em órbita terrestre. Muitos destes encontram-se em órbitas terrestres baixas, que se estendem até cerca de 2.000 km acima do nosso planeta.

A vida útil de satélites em órbita baixa, como os Starlink, é de apenas 5 a 7 anos. Em breve, referiu McDowell, poderão ocorrer até 5 reentradas de satélites por dia.

Com todas as constelações em funcionamento, esperamos cerca de 30.000 satélites em órbita baixa (Starlink, Amazon Kuiper, entre outros) e talvez mais 20.000 satélites a 1.000 km de altitude provenientes dos sistemas chineses. Para os satélites de órbita baixa, prevemos um ciclo de substituição de 5 anos, o que equivale a 5 reentradas por dia. Não está claro se os chineses vão reduzir a altitude dos seus ou se nos vão acelerar para uma reação em cadeia ao estilo da Síndrome de Kessler.

Explicou Jonathan McDowell.

Como distinguir lixo espacial de meteoros

Em muitas das imagens online que mostram a desintegração incandescente de algo na nossa atmosfera, os fotógrafos perguntam:

O que é que acabei de ver?

Mas... há uma forma rápida de distinguir entre um meteoro e lixo espacial a arder na atmosfera?

O modo mais simples de diferenciar é pela velocidade. Um meteoro, mesmo uma bola de fogo grande, dura apenas alguns segundos e desaparece num instante. Já o lixo espacial move-se a uma velocidade angular semelhante à de um avião (na verdade mais rápido, mas por estar mais alto, o movimento aparenta ser semelhante) e pode ser visível durante alguns minutos.

Explicou McDowell.

Como a atividade solar afeta os satélites Starlink e outros

À medida que a SpaceX lança cada vez mais satélites Starlink, também mais deles acabam por regressar à Terra. Mas nem todos caem pelo mesmo motivo. Além de chegarem ao fim da vida útil, existem outras razões para a reentrada.

Por exemplo, uma elevada atividade solar pode encurtar a vida útil dos satélites, e estamos a sair de um máximo solar, ainda num período de forte atividade. As tempestades solares aquecem a alta atmosfera da Terra, fazendo com que esta “inche”.

O resultado é um aumento do arrasto atmosférico: satélites em órbita baixa, como os Starlink (bem como a ISS e satélites de observação da Terra), passam a atravessar ar mais denso do que o normal.

Esta densidade extra cria resistência aerodinâmica, abrandando os satélites e fazendo-os perder altitude.

Os operadores podem conseguir impulsionar alguns satélites de volta para uma órbita mais alta. Mas, se não conseguirem, os satélites acabam por reentrar prematuramente na atmosfera. Foi o que aconteceu no início de 2022, quando uma tempestade solar condenou 40 satélites Starlink recém-lançados.

Também podem ocorrer avarias

A atividade solar não é a única causa para a queda de satélites. Também podem ocorrer falhas técnicas. Por exemplo, a 12 de julho de 2024, um foguetão Falcon 9 falhou na segunda fase, deixando 20 satélites Starlink numa órbita “errada”.

Todos, exceto dois satélites, reentraram no mesmo dia do lançamento, e o último reentrou a 20 de julho, oito dias depois.

Explicou McDowell.

Que efeito têm os satélites em desintegração na atmosfera terrestre?

Em 2023, a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA) publicou uma investigação científica sobre a estratosfera terrestre. A estratosfera é a camada da atmosfera situada a mais de 11 km de altitude, onde voam os aviões a jato e onde se encontra a camada de ozono.

Segundo a NOAA, a estratosfera:

… contém uma quantidade inesperada de partículas com diversos metais exóticos. Os cientistas acreditam que essas partículas provêm de satélites e de propulsores de foguetões que se vaporizam devido ao calor intenso da reentrada.

Os investigadores encontraram partículas com elementos raros como nióbio e háfnio. Também detetaram uma grande quantidade de cobre, lítio e alumínio em concentrações muito superiores às observadas no pó cósmico natural.

O uso destes elementos em ligas metálicas resistentes ao calor e de alto desempenho aponta para a indústria aeroespacial como a principal responsável.

Estas partículas minúsculas podem absorver e refletir a radiação solar. Também podem servir de superfície para reações químicas destruidoras do ozono. E podem alterar a atmosfera do planeta de formas que ainda não compreendemos totalmente. A investigação nesta área continua em curso.