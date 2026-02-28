Raro alinhamento de seis planetas começa hoje e será visível em Portugal. Como observar?

Não fossem estes eventos sempre impressionantes, a raridade que está associada a alguns deles torna-os ainda mais imperdíveis. De Portugal, a partir de hoje, será possível observar um raro alinhamento de seis planetas.

Não é preciso ser-se entusiasta da ciência para apreciar um bom desfile planetário, conforme descreve a CNN.

Segundo Heidi Haviland, cientista planetária do Centro de Voos Espaciais Marshall da NASA, em Huntsville, no Alabama, o fenómeno, visível a partir de hoje, ocorre devido ao alinhamento das órbitas dos planetas em torno do sol.

De acordo com a NASA, Mercúrio, Vénus, Saturno e Júpiter serão visíveis a olho nu, mas Urano e Neptuno exigirão binóculos ou um telescópio.

Para este evento, os curiosos não precisam de usar óculos de proteção como fariam para observar um eclipse solar.

O evento será visível em qualquer ponto da Terra, incluindo Portugal, com as melhores vistas ao entardecer. Os madrugadores devem tentar vislumbrar o desfile planetário antes do nascer do sol e, para os noctívagos, a melhor visibilidade será logo após o pôr do sol, conforme explicado por Haviland, citado pela CNN.

Fenómeno será visível em Portugal e no mundo

Em conversa com a SIC Notícias, o astrofísico José Afonso, presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia, explicou que o fenómeno é "relativamente raro".

Segundo José Afonso, o fenómeno poderá ser observado a partir deste sábado e continuará visível nos dias seguintes.

No entanto, ao longo da próxima semana, alguns planetas deixarão de estar visíveis.

Como diferenciar os planetas, segundo Haviland:

"Normalmente, Vénus é o primeiro objeto a aparecer", sendo o objeto mais brilhante no céu depois do sol e da lua. Além disso, terá um brilho branco constante e intenso no horizonte oeste após o pôr do sol.

Marte aparecerá como um ponto vermelho;

Saturno terá uma tonalidade amarelada;

Júpiter estará bem alto no céu.

Mercúrio será o mais difícil de avistar sem ajuda visual, mas a melhor hipótese de o ver será cerca de 30 a 60 minutos após o pôr do sol local. O planeta mais pequeno do nosso sistema solar aparecerá branco e estará baixo no horizonte.

Além de torcer pelo céu limpo, Joel Wallace, oficial de informação pública do Centro de Voos Espaciais Marshall, aconselha os curiosos a evitarem as luzes da cidade para melhor observação.