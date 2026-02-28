Raro alinhamento de seis planetas começa hoje e será visível em Portugal. Como observar?
Não fossem estes eventos sempre impressionantes, a raridade que está associada a alguns deles torna-os ainda mais imperdíveis. De Portugal, a partir de hoje, será possível observar um raro alinhamento de seis planetas.
Não é preciso ser-se entusiasta da ciência para apreciar um bom desfile planetário, conforme descreve a CNN.
Segundo Heidi Haviland, cientista planetária do Centro de Voos Espaciais Marshall da NASA, em Huntsville, no Alabama, o fenómeno, visível a partir de hoje, ocorre devido ao alinhamento das órbitas dos planetas em torno do sol.
De acordo com a NASA, Mercúrio, Vénus, Saturno e Júpiter serão visíveis a olho nu, mas Urano e Neptuno exigirão binóculos ou um telescópio.
Para este evento, os curiosos não precisam de usar óculos de proteção como fariam para observar um eclipse solar.
O evento será visível em qualquer ponto da Terra, incluindo Portugal, com as melhores vistas ao entardecer. Os madrugadores devem tentar vislumbrar o desfile planetário antes do nascer do sol e, para os noctívagos, a melhor visibilidade será logo após o pôr do sol, conforme explicado por Haviland, citado pela CNN.
Fenómeno será visível em Portugal e no mundo
Em conversa com a SIC Notícias, o astrofísico José Afonso, presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia, explicou que o fenómeno é "relativamente raro".
Segundo José Afonso, o fenómeno poderá ser observado a partir deste sábado e continuará visível nos dias seguintes.
No entanto, ao longo da próxima semana, alguns planetas deixarão de estar visíveis.
Como diferenciar os planetas, segundo Haviland:
- "Normalmente, Vénus é o primeiro objeto a aparecer", sendo o objeto mais brilhante no céu depois do sol e da lua. Além disso, terá um brilho branco constante e intenso no horizonte oeste após o pôr do sol.
- Marte aparecerá como um ponto vermelho;
- Saturno terá uma tonalidade amarelada;
- Júpiter estará bem alto no céu.
- Mercúrio será o mais difícil de avistar sem ajuda visual, mas a melhor hipótese de o ver será cerca de 30 a 60 minutos após o pôr do sol local. O planeta mais pequeno do nosso sistema solar aparecerá branco e estará baixo no horizonte.
Além de torcer pelo céu limpo, Joel Wallace, oficial de informação pública do Centro de Voos Espaciais Marshall, aconselha os curiosos a evitarem as luzes da cidade para melhor observação.
Imagem: BBC
