My Hero Academia: All’s Justice já tem data marcada

A Bandai Namco anunciou recentemente a data de lançamento de que My Hero Academia: All’s Justice, o videojogo de combate 3D baseado da obra anime My Hero Academia. Venham saber quando poderão começar a combater lado a lado com All Might, Uraraka, Isuku e muitos outros.

6 de fevereiro de 2026 é o dia a marcar no vosso calendário, se forem fãs de anime e muito em particular, de My Hero Academia.

Situado durante o clímax do arco climático da Guerra Final, o videojogo convida os fãs a viverem "One Last Smash" através de um modo história explosivo com cinemáticas inéditas e batalhas PvP intensas, que apresentam os Heróis e Vilões mais icónicos da série nas suas formas finais e mais poderosas. My Hero Academia: All’s Justice já está disponível para reserva na PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam, nas edições Standard, Deluxe e Ultimate.

My Hero Academia: All's Justice traz batalhas dinâmicas singleplayer e PvP com combates de tag-team de até 3 personagens, contando ainda com o maior elenco jogável da história da franquia. Heróis e Vilões colidem enquanto os fãs assumem o controlo de estudantes da U.A., Pro Heroes e Vilões em toda a narrativa de My Hero Academia, incluindo as suas formas finais e mais poderosas.

Os jogadores poderão libertar os Quirks únicos das suas personagens favoritas, agora potenciados pela nova mecânica "Rising", que aumenta o poder de ataque, a velocidade e as habilidades de Quirk para combates explosivos. Ao misturar e combinar membros da equipa, os fãs poderão encadear combos, trocar de personagem a meio da luta e descobrir novas sinergias táticas.

Para além de reviver o arco climático da Guerra Final, os jogadores poderão participar em cenários inéditos e exclusivos do videojogo. "Team Up Mission" é um novo modo da franquia que coloca os jogadores num exercício de treino dentro de um Espaço Virtual, onde formarão equipa com estudantes da Turma 1-A para completar missões e derrotar inimigos num mapa exclusivo.

Ao concluir este modo, desbloqueia-se o "Archives Battle", onde os jogadores podem revisitar confrontos lendários da história do anime e vivê-los em primeira mão. A Guerra Final de My Hero Academia poderá ainda ser revivida através de um rico Modo História, jogável tanto da perspectiva dos Heróis como dos Vilões. Neste modo, os fãs poderão contar com cinemáticas impressionantes e exclusivas do videojogo, que trazem à vida toda a intensidade emocional e a escala épica da Guerra Final, culminando no lendário confronto entre One For All e All For One.

My Hero Academia: All's Justice será lançado a 6 de fevereiro de 2026 e já está disponível para reserva na PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam.