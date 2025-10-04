iPhone Air como nunca o viu: 100% transparente

O iPhone Air, que a Apple lançou há algumas semanas, tem características que o tornam um equipamento elegante, poderoso, apesar de estar a ter dificuldades em conquistar o seu mercado. Há quem tenha acrescentado a esta poderosa leveza, um toque pessoal, uma transparência.

Ar transparente

O iPhone Air já se destaca pelo seu design elegante e ultrafino. Agora, um modder levou a personalização mais além e adicionou uma traseira em vidro transparente feita à medida, conferindo ao telefone um visual ainda mais atrativo.

O resultado é um estilo retro-mod que revela os componentes internos do dispositivo em todo o seu esplendor.

Modder transforma o iPhone Air numa peça transparente de beleza única

O iPhone Air destaca-se pelo design e pela sua espessura de apenas 5,6 mm. A Apple disponibiliza o modelo em quatro cores, preto sideral, branco nuvem, azul-céu e dourado-claro, que combinam bem com a sua linha estética.

Contudo, para o modder @brt2412, estas opções pareciam demasiado simples. Assim, decidiu criar a sua própria versão, aplicando uma traseira em vidro transparente de forte impacto visual.

Como parte do processo, desmontou a traseira original e raspou a tinta com uma lâmina.

Design interno limpo da Apple leva a modificação a outro nível

A Apple concentrou a maioria dos componentes principais na ilha da câmara superior e envolveu a bateria numa estrutura de aço com o logótipo da marca.

Esta disposição inteligente torna a versão transparente ainda mais curiosa e vistosa. E não se trata de uma unidade de demonstração: o telefone continua totalmente funcional apesar da modificação.

Por motivos estéticos, o modder retirou a bobina de carregamento sem fios, pelo que o dispositivo perdeu esta funcionalidade, a única limitação da modificação.

A primeira versão também não incluía lanterna nem microfone, mas ambos acabaram por ser reintegrados.

Esta não foi a primeira vez que @brt2412 deu um visual transparente a um iPhone. Há alguns meses, fez o mesmo com um iPhone 16 Pro, aplicando uma traseira personalizada em vidro transparente.

Na verdade, esta alteração, modificação, é sempre "ao gosto do freguês" e não traz, a meu ver, um ganho em termos de design, de elegância, mas, os gostos são muito peculiares de pessoa, para pessoa. Deixem nos comentários, gostam do iPhone Air na versão transparente?