Apple traz o fim da Siri? iOS 26.2 permitirá usar outro assistente no iPhone

· Apple 4 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Nome says:
    18 de Novembro de 2025 às 08:14

    A Siri sempre foi DOA na minha opinião.

  2. Ashwak says:
    18 de Novembro de 2025 às 08:39

    While John Ternus is certainly a strong contender for the CEO position at Apple, could an unexpected outsider from a completely unrelated industry shake things up and take the reins in 2026? Would an unconventional choice like a renowned artist, a visionary scientist, or even a successful athlete bring a unique perspective to Apple’s future leadership?

  3. Rui Almeida says:
    18 de Novembro de 2025 às 08:40

    Os “puros de coração”(total sarcasmo), nunca mudarão para outro assistente. É Siri, é Siri sempre, a “Maçã” manda.

  4. Luis says:
    18 de Novembro de 2025 às 09:27

    Estas imposições da união europeia, é só uma estupidez, qualquer dia o ios deixa de ser ios. Enfim. Quem gosta de iPhone, gosta do produto original. Arriscam-se qualquer dia a Apple os mandar ir dar uma volta e deixar de comercializar IPhones na Europa.

