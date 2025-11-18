Apple traz o fim da Siri? iOS 26.2 permitirá usar outro assistente no iPhone

Têm sido muitas as mudanças da Apple para o iOS e para o iPhone. Muitas destas alterações surgem por imposições dos reguladores, algo a que a empresa tenta fugir, ainda que com pouco sucesso. A próxima mudança parece ter impacto na Siri, ao permitir mudar o assistente pessoal para outras propostas. Tudo acontecerá no iOS 26.2.

Apple traz o fim da Siri com o iOS 26.2?

A Apple está a dar passos significativos no sentido de abrir o seu ecossistema. O mais recente passo vem garantir aos utilizadores do iPhone escolher um assistente de voz que não seja a Siri. A descoberta, feita na terceira beta do iOS 26.2, revela códigos que preparam o terreno para esta mudança, largamente atribuída à pressão regulatória, nomeadamente a DMA da União Europeia.

Analistas e publicações especializadas detetaram no código de frameworks privados da Siri múltiplas referências a um novo comportamento do Botão Lateral do iPhone. Tradicionalmente este ativa a Siri através de um toque prolongado. Os excertos de código sugerem uma nova flexibilidade regional para este gesto.

Estes indícios apontam para que os utilizadores possam designar aplicações de terceiros, como o Google Assistant ou a Amazon Alexa, para a função que atualmente é exclusiva da Siri. A expectativa inicial apontava a União Europeia como o principal beneficiário desta funcionalidade. Isto aconteceria devido às regras da DMA, a implementação inicial do iOS 26.2 surge com uma restrição geográfica.

"Press and Hold to Speak is not available while the Side Button is assigned to %@."

"Side Button Settings"

"Select Another Default Side Button App"

"The default Side Button app cannot be hidden. You can change your default apps in Settings."

"The default Side Button app cannot be locked. You can change your default apps in Settings."

"%@ is no longer eligible for use with the Side Button. Contact the app developer for more information."

"%@ is not available for use with the Side Button in your region."

Permitirá usar outro assistente no iPhone

Segundo as últimas informações, a funcionalidade de substituição do assistente de voz será, por agora, limitada a utilizadores com uma conta Apple japonesa e localizados no Japão. Contudo, o contexto da descoberta e a linguagem embutida no código continuam a sugerir que a expansão para o continente europeu é apenas uma questão de tempo.

O DMA exige que empresas como a Apple, classificadas como gatekeepers, garantam que os utilizadores possam "facilmente" alterar as aplicações e funcionalidades predefinidas. A possibilidade de trocar a Siri seria, assim, uma resposta direta a estas exigências, tal como aconteceu com a abertura a lojas de aplicações de terceiros e a permissão de alteração da app de carteira digital.

Embora a Apple não tenha confirmado publicamente planos ou cronogramas para o lançamento desta funcionalidade na UE, a inclusão do código no iOS 26.2 representa um passo técnico fundamental para a conformidade com as exigências regulatórias globais. A questão em aberto reside no momento em que a opção de substituição da Siri chegará finalmente aos milhões de utilizadores de iPhone na Europa.