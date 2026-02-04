iOS 26.2.1: atualização com downgrades e queixas crescentes

A Apple lançou recentemente o iOS 26.2.1, uma atualização menor que deveria corrigir bugs e introduzir suporte para os novos AirTag de segunda geração. No entanto, vários utilizadores começaram a reportar comportamentos indesejados após instalar esta versão em iPhone, mesmo em modelos recentes.

Aplicações a crashar e congelamentos

Segundo relatos recolhidos em fóruns e comunidades online, alguns utilizadores estão a experienciar crashes frequentes de aplicações, bloqueios do sistema e lentidão geral. Há casos em que o dispositivo reinicia sozinho sem aviso, ou apresenta falhas ao aceder a funções básicas do iOS.

Uma das reclamações mais repetidas é o consumo excessivo de bateria depois da atualização. Alguns utilizadores relatam que a autonomia caiu drasticamente em comparação com versões anteriores do sistema, com descarga acelerada mesmo em repouso.

Este tipo de comportamento já tinha sido observado em atualizações anteriores, por exemplo, o iOS 16 registou relatos semelhantes de "drenagem de bateria" por parte de utilizadores.

Outras falhas reportadas

Além da bateria e das aplicações, surgem ainda queixas sobre:

Perda de lugares guardados e favoritos na app Mapas.

Falhas na autenticação Face ID em aplicações de terceiros.

Comportamento inconsistente da Central de controlo e automatizações do HomeKit.

Relatórios de armazenamento que oscilam de forma inesperada.

Estes problemas não parecem ser massivos, mas são suficientes para chamar a atenção de quem atualizou recentemente.

O que isto significa para os utilizadores

A grande maioria dos dispositivos continua a funcionar sem grandes dificuldades após o iOS 26.2.1, mas este conjunto de relatórios indica que, para uma parte dos utilizadores, o sistema pode ter introduzido regressões em vez de as resolver. A Apple ainda não comentou oficialmente estes problemas.

Se estiver a enfrentar dificuldades após a atualização, pode valer a pena aguardar por uma próxima versão que aborde estes bugs ou, enquanto isso, procurar soluções temporárias como reiniciar definições ou restaurar o dispositivo através do iTunes/Finder com backup.