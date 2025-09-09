Apple Watch Series 11 e SE: revolução de saúde e tecnologia no seu pulso

A Apple acaba de atualizar a sua popular linha de relógios inteligentes, apresentando ao mundo o novo Apple Watch Series 11 e o renovado Watch SE 3.

Durante o seu evento anual, a empresa de Cupertino revelou a sua mais recente gama de smartwatches, composta por três novos modelos para diferentes públicos e necessidades. O Apple Watch Series 11 assume-se como o modelo principal, acompanhado pelo topo de gama Apple Watch Ultra 3 e pelo mais acessível Apple Watch SE 3. A nova família de dispositivos terá preços a variar entre os 249 e os 799 dólares.

O Apple Watch 11 aprimora as funcionalidades de saúde

A fórmula de design do Apple Watch permanece familiar, e o novo Series 11 não foge à regra. O relógio inteligente mantém as dimensões da geração anterior, com alterações estéticas praticamente inexistentes.

Uma das raras novidades reside na utilização de um novo composto de cerâmica para a proteção do ecrã. Em contrapartida, o modelo padrão da gama passa a incluir conectividade 5G, um avanço face ao 4G das gerações anteriores.

No que diz respeito às funcionalidades, o relógio introduz a capacidade de detetar potenciais quadros de hipertensão. Não se trata de um medidor de pressão arterial convencional, mas sim de uma análise contínua baseada no sensor de frequência cardíaca e em algoritmos de aprendizagem automática.

Outra adição focada no bem-estar é a implementação de uma pontuação de sono, que analisa a qualidade do repouso do utilizador.

A autonomia também foi alvo de melhorias, com a Apple a prometer que o Watch 11 garante até 24 horas de utilização com um único carregamento.

O Apple Watch SE 3 herda características dos modelos de topo

O modelo mais económico da família Apple Watch não recebia uma atualização de hardware desde o lançamento da sua segunda geração, em 2022.

Esse ciclo termina agora com a chegada do Apple Watch SE 3, que integra funcionalidades antes reservadas aos modelos mais dispendiosos.

Entre as novidades contam-se o ecrã sempre ligado (always-on display), a deteção de apneia do sono, o carregamento rápido, altifalantes com capacidade para reprodução de música e o suporte para controlo por gestos.