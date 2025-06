Apple coloca publicidade no iPhone e os utilizadores ficam revoltados

A questão da publicidade nos smartphones sempre foi discutida e poucos gostam de a ter presente. A Apple sempre se mostrou contrária a esse movimento e sempre deu a entender que não o faria. Curiosamente, agora está a receber queixas de utilizadores revoltados, tudo após mostrar publicidade não solicitada numa notificação da app Wallet.

Apple coloca publicidade no iPhone

Os utilizadores de iPhone recorreram à Internet para expressar a sua indignação por um anúncio não solicitado do próximo filme da Apple sobre a Fórmula 1. A promoção surgiu como uma notificação push diretamente de um local que alguns podem considerar proibido para marketing: a app Wallet. Esta notificação oferecia um desconto de 10 dólares em dois bilhetes comprados pelo Fandango através do Apple Pay.

A Apple investiu muito dinheiro neste filme, por isso não é de admirar que o esteja a promover de forma tão agressiva. O filme, protagonizado por Brad Pitt, terá custado mais de 200 milhões de dólares para ser produzido e foi filmado com técnicas inovadoras e únicas na indústria.

Utilizadores revoltados com situação

Para isso, a Apple criou câmaras personalizadas usando partes do iPhone 15 Pro para captar imagens dentro do carro e até incorporou a sua equipa fictícia APXGP em fins de semana de corridas de F1 reais. A empresa lançou também um "trailer tátil" exclusivo e apresentou o filme na WWDC. O marketing deste filme está em todo o lado.

A principal queixa dos utilizadores é que um dispositivo que custa "mais de 1.000 dólares" não deveria exibir anúncios nas apps principais e próprias. Para estes utilizadores, o desconto não importava. O problema era o princípio de exibir anúncios numa aplicação utilitária num telemóvel premium. As pessoas confiam principalmente na Wallet para transações financeiras e passes, e não para cupões de cinema.

Era apenas uma oferta da app Wallet

Este tipo de notificação push também parece ir contra as próprias diretrizes para programadores da Apple. Afirmam que as notificações push não devem ser utilizadas para marketing direto, a menos que os utilizadores tenham optado explicitamente por isso.

Atualmente, não existe uma forma simples de desativar a funcionalidade. No entanto, isso pode estar a mudar. Uma nova opção para desativar as promoções foi detetada na app Wallet numa versão beta para o iOS 26, sendo sugerido que a Apple tem planos para divulgar mais mensagens de marketing no futuro.