24horas de domínios Grátis. Só hoje, na Flash Sale da dominios.pt

Está a planear lançar um site, criar uma presença online para o seu negócio ou simplesmente garantir aquele nome de domínio que já devia estar registado? Hoje, tem a oportunidade perfeita: a dominios.pt acaba de lançar uma Flash Sale de domínios, válida apenas durante 24h, com preços a partir de zero euros — literalmente!

Sim, leu bem: .pt e .eu estão a Zero Euros, e outras extensões populares como .online, .store ou .website podem ser registados a preços muito, muito baixos.

Proteger o nome da sua marca no digital é mais do que recomendado — é obrigatório. E isso faz-se não só com o domínio principal, mas também com outras extensões que reforcem a sua identidade e evitem que terceiros se apropriem de nomes semelhantes. Por isso, aproveite já e registe os domínios do seu negócio ideia ou projeto!

Preços imbatíveis, só hoje

.pt ou .eu: Grátis. Zero. Bola.

online, .site ou website: 0,90€

0,90€ .store: 1,90€

1,90€ .me: 3€

O que está incluído em cada domínio?

Ao registar o seu domínio durante a campanha, tem acesso a um pack completo, sem custos adicionais:

Domínio a preço promocional por 1 ano;

Alojamento Web de alta performance com 1GB de espaço

com 1GB de espaço Site One Page intuitivo, pronto a usar

intuitivo, pronto a usar Email profissional com o nome do domínio

com o nome do domínio Integração com redes sociais (Facebook, Instagram, etc.)

(Facebook, Instagram, etc.) Editor Arrasta & Solta com centenas de temas

com centenas de temas Otimização SEO para aparecer no Google

Porque deve registar já — e em mais do que uma extensão?

Nós explicamos-lhe. Hoje em dia, proteger o nome da sua marca online não é opcional é uma necessidade. À medida que cada vez mais empresas, projetos e profissionais apostam na presença digital, garantir o seu domínio (e as variações mais relevantes) é essencial para evitar perdas de identidade, imitações ou até concorrência direta com nomes semelhantes.

Registar apenas uma extensão já não é suficiente. Ter o seu nome de domínio em .pt, .eu, .online, .store, entre outras, reforça a sua identidade digital, aumenta a sua visibilidade em diferentes mercados e impede que terceiros tirem partido do seu nome.

Mesmo que não pretenda lançar um site de imediato, reservar o domínio agora é uma jogada inteligente. Está a salvaguardar o futuro da sua marca com um investimento mínimo — e hoje, com esta campanha, até mesmo sem investimento nenhum em alguns casos.

Para quem é esta campanha?

Para quem tem uma marca ou negócio e quer protegê-la em várias extensões

Para freelancers, criadores de conteúdo, empreendedores ou startups em fase de arranque

Para quem tem ideias na gaveta e precisa de um empurrão para lançar o projeto online

Para quem gosta de aproveitar boas oportunidades a um preço reduzido!

A sua marca merece estar protegida. O seu projeto merece começar com o nome certo. Aproveite a Flash Sale de hoje da dominios.pt e garanta o seu domínio — antes que alguém o registe primeiro. Hoje, o domínio é seu — e pode ser grátis em domínios.pt.