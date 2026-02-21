Apple planeia desenvolver uma capa revolucionária que liga o iPhone ao espaço

A Apple submeteu o registo de uma patente inovadora que poderá transformar radicalmente a forma como os utilizadores acedem a redes de comunicação. O conceito foca-se numa capa externa equipada com antenas especializadas para garantir conectividade satélite em qualquer lugar do globo.

A integração de antenas numa capa de iPhone

A Apple registou uma patente que potencia a capacidade de comunicação satélite dos nossos telemóveis. O projeto descreve uma capa removível que, além de proteger o hardware, incorpora uma matriz de antenas concebidas para comunicar diretamente com satélites em órbita.

Esta solução não se limitaria apenas a chamadas de emergência, mas abriria a porta ao acesso à Internet em zonas remotas onde a cobertura terrestre é inexistente.

O documento técnico, intitulado "Dispositivo eletrónico e capa com capacidades de comunicação satélite", detalha um sistema onde o iPhone é acoplado a uma estrutura ativa. Ao contrário das capas convencionais, este acessório possui componentes eletrónicos complexos que facilitam a receção e transmissão de dados a partir do espaço.

Mecanismo de funcionamento e tecnologia de precisão de Apple

De acordo com os detalhes da patente, o sistema utiliza uma tampa rotativa onde estão alojados os principais componentes de rede. No momento em que o utilizador abre a capa, as antenas orientam-se automaticamente para o céu. A interação entre o iPhone e o acessório ocorre através de várias tecnologias de vanguarda, incluindo bobinas NFC, radiofrequência (RF) ou ligações físicas por cabo.

O acessório faz uso da tecnologia de beamforming, que permite direcionar o sinal de forma precisa para o satélite em movimento. Um aspeto relevante desta abordagem é que toda a circuiteria necessária está contida na capa, o que evita a necessidade de reestruturar o interior do telemóvel.

Além disso, a Apple previu a inclusão de uma bateria suplementar na capa para garantir que estas operações exigentes não prejudiquem a autonomia do dispositivo principal.

A proposta da Apple pretende solucionar dois dos maiores desafios da telefonia satélite: a orientação manual e a interferência física. Ao posicionar as antenas numa estrutura móvel e elevada, minimiza-se o bloqueio de sinal provocado pela mão ou pela cabeça do utilizador. O sistema processa os dados do iPhone em tempo real para ajustar a orientação interna das antenas de forma dinâmica.

Com esta capa, a Apple procura eliminar a necessidade de o utilizador ter de apontar manualmente o dispositivo para o céu, tornando a experiência de conectividade espacial totalmente transparente e automática.

Leia também: