Uma falha prolongada nos serviços da Amazon Web Services (AWS) está a ser atribuída ao Kiro, um assistente de inteligência artificial (IA) da própria empresa. O incidente, que paralisou operações durante 13 horas, levanta novas questões sobre a autonomia concedida a estas ferramentas.

O impacto do agente de IA Kiro nas infraestruturas da AWS

De acordo com informações avançadas pelo Financial Times, o apagão ocorrido em dezembro terá tido origem numa decisão autónoma do Kiro, um agente de IA concebido para auxiliar programadores. Ao tentar implementar alterações no sistema, a ferramenta determinou que a solução ideal seria "eliminar e recriar o ambiente" de trabalho.

Esta ação resultou numa interrupção massiva que afetou, de forma mais severa, a região da China, deixando os serviços inoperacionais durante mais de meio dia.

A multinacional norte-americana refutou a ideia de que a IA seja a culpada direta, classificando o envolvimento do Kiro como uma mera "coincidência". Segundo a Amazon, o problema residiu num erro humano relacionado com o controlo de acessos e não numa falha intrínseca da autonomia da IA.

A empresa esclareceu que o funcionário envolvido detinha permissões de sistema superiores às recomendadas, o que permitiu que a ferramenta executasse a ação sem a devida validação, reiterando que o mesmo desfecho poderia ter ocorrido através de qualquer outro método manual.

Pressão interna e o historial de instabilidade

Apesar das explicações oficiais, relatos de colaboradores indicam que este terá sido, pelo menos, o segundo incidente em poucos meses ligado a tecnologias de IA da casa.

Existe uma pressão interna considerável para a utilização do Kiro, com a administração a monitorizar de perto as taxas de adoção e a estabelecer metas de utilização semanal de 80% para os seus engenheiros, tanto da AWS, como dos restantes serviços.

Convém recordar que este evento sucede a uma falha ainda mais grave em outubro, quando um erro de software de automação derrubou serviços como a Alexa, o Snapchat e o Venmo durante 15 horas.

