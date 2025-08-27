Snoopy & The Great Mystery Club, uma aventura repleta de mistério

Snoopy & The Great Mystery Club é um jogo que marca o regresso aos videojogos de um dos personagens mais interessantes das décadas finais do século passado: Snoopy.

Snoopy & The Great Mystery Club é um jogo de detetives repleto de mistério e surpresas.

O jogador veste a pele, ou melhor, o pelo de Snoopy, o famoso e simpático cachorro que era uma estrela das bandas desenhadas no final do século passado.

O jogador, na pele de Snoopy, terá de usar a inteligência e astúcia do pequeno cachorro, para resolver quebra-cabeças e desvendar mistérios pela cidade. Trata-se de uma aventura de detetives simples e divertida, na qual os casos passam por investigar o desaparecimento de um equipamento de futebol, procurar músicas fantasmagóricas e muitas outras missões ... com a turma do Peanuts!

É pedido aos jogadores que coloquem os seus chapéus de detetive e juntem-se ao Snoopy e à sua turma nesta nova aventura repleta de mistério, de charme, quebra-cabeças inteligentes e amizades emocionantes! Tal como nos cartoons!

Quer esteja em plena investigação de pipas desaparecidas ou tentando comprovar a existência do misterioso Monstro de Loch Ness, cada caso encontra-se repleto de desafios que trazem consigo, surpresas bastante inesperadas e divertidas.

Para levar a cabo as suas investigações, o jogador terá de formar uma equipa de quatro pessoas com os personagens Peppermint Patty, Lucy, Marcie, Schroeder, Franklin entre outros. Cada qual, apresenta as suas próprias habilidades especiais que devem ser usadas para cada caso.

Leve, espirituoso e repleto do charme clássico e característico dos Peanuts, esta aventura de ação e de quebra-cabeça será, pelas palavras dos seus desenvolvedores, perfeita para jogadores de todas as idades.

A aventura repleta de mistério e suspense Snoopy & The Great Mystery Club será lançado para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, e PC a 10 e outubro deste ano.