Musk afirma: Tesla lançará o Full Self-Driving sem supervisão humana dentro de 1 ou 2 meses

· Notícias 19 Comentários

Autor: Rui Neto

  1. Realista says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:06

    Se for como as promessas da Toyota, então só lá para 2055…

    • Eu says:
      7 de Novembro de 2025 às 14:39

      Já percebemos que tens algum problema com a toyota. Eu nem sou grande fã, mas por acaso já tive um, noutros tempos.
      Apenas não consigo entender tanto ódio a uma marca que marcou as gerações do avô, do teu pai e a tua.
      Quanto ao assunto da marca do teu ídolo, que posso dizer?
      Talvez que precisarei tanto de um carro com condução autónoma, como de um Uber. Alguém devia dizer-lhe que deslocar-se e a enviar SMS, já existe.
      Quanto ao restaurante? Que te posso dizer também? Só um nabo, acha que vai ter sucesso num restaurante só porque tem robots a servir. Provavelmente acha que descobriu o big Mac, lol.

      • Lito says:
        7 de Novembro de 2025 às 14:58

        Já percebemos que tu tens algum problema com o Musk.

        • Eu says:
          7 de Novembro de 2025 às 15:18

          Eu? Então diz-me para que preciso de um carro com condução autónoma? Para andar no meio dos carros conduzidos por humanos??
          Ou andas na autoestrada todos os dias? (Já que deve ser onde funciona melhor isto)
          Rapaz, quem não sabe ou não gosta de conduzir que ande de Uber. É que é tão simples, perante o desafio de andarem carros autónomos no meio dos conduzidos por humanos, que não entendo a dúvida.

    • Nuno V says:
      7 de Novembro de 2025 às 15:28

      Não é também o Musk que anda constantemente a prometer a condução autónoma para ano seguinte à quase uma década?

  2. Artilheiro says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:10

    Mas alguém ainda acredita, neste individuo?
    O encantador de pessoas, com défice de inteligência.

  3. Max says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:25

    Os Tesla com o seu nível mais avançado de condução autónoma (FSD supervisionado) continua no nível 2 de automação – “conduzir com as mãos no volante, atento à estrada e pronto para intervir a qualquer momento”.
    Há anos que Musk promete que “até do fim deste ano ou no próximo” vem a aí a condução totalmente autónoma. Limitou-se a repetir. Só tem um “pequeno” problema – para isso precisa de convencer os reguladores, que não estão para ai nada virados. Na UE nem sequer o FSD supervisionado – de nível 2 – pode ser vendido com todas as funcionalidades porque os reguladores europeus não autorizam, quanto mais autorizar com o nível 3 ou 4.

  4. Rerere says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:29

    Quantas vezes é que ele já disse isso ? ….

  5. Anónimo77 says:
    7 de Novembro de 2025 às 14:40

    Os actuais Tesla não precisão colocar as mãos no volante em 80% dos casos na condução, isso é mais apenas uma questão de lei na Europa, e não na tecnologia da Tesla, basta e ver uns vídeos no YouTube e é a prova disso .
    O porblema é ele se ter metido na política

  6. TugAzeiteiro says:
    7 de Novembro de 2025 às 15:37

    Full Self-Driving… nada, aquele Tesla desportivo… nada, a StarShip… nada, os túneis… nada, o Robot… nada, ahh e a bateria com autonomia de +1000kms… pois também nada! Sim, o homem até tem o mérito de ter impolcionado o veículo eletrico, mas… tirando isso ele vende sonhos, que só vão ser realizados daqui a umas décadas.

