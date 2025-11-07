Musk afirma: Tesla lançará o Full Self-Driving sem supervisão humana dentro de 1 ou 2 meses
As intervenções de Elon Musk na reunião anual de acionistas da Tesla são frequentemente palco de promessas que o tempo se encarrega de desmentir. Desta vez, o CEO da gigante dos veículos elétricos afirmou que o Full Self-Driving sem supervisão humana poderá ser lançado dentro de 1 ou 2 meses.
O futuro da condução segundo a Tesla de Musk
Durante a sua mais recente apresentação, Elon Musk confirmou que os proprietários de um Tesla poderão "enviar mensagens de texto enquanto conduzem muito em breve". Para dar mais força à sua declaração, o magnata acrescentou que esta funcionalidade está "quase pronta".
É importante entender que Musk não se referia a uma simples integração de comandos de voz para aplicações como o WhatsApp, mas sim a um avanço significativo na tecnologia de condução autónoma da empresa.
A visão de Musk é clara: elevar o nível de autonomia dos seus veículos a um ponto em que o condutor possa delegar totalmente a tarefa de condução ao automóvel. Isto permitiria realizar outras atividades, como utilizar o telemóvel para enviar mensagens.
Segundo o próprio, o sistema de Full Self-Driving (FSD) sem supervisão humana será uma realidade "dentro de um ou dois meses" para os clientes que adquiriram este pacote de software.
De que nível de autonomia estamos a falar?
Atualmente, os veículos da Tesla operam com um nível 2 de condução autónoma, que exige a supervisão constante do condutor. Embora o objetivo final de Musk seja atingir o nível 4, é provável que esta promessa se refira à transição para o nível 3.
Este nível intermédio representa um salto qualitativo, pois permite que o veículo tome a maioria das decisões de condução em ambientes controlados, como autoestradas, libertando o condutor da necessidade de manter as mãos no volante ou a atenção permanentemente na estrada.
Contudo, estas declarações devem ser vistas com cautela. A Tesla ainda não anunciou qualquer acordo com as entidades reguladoras para validar a utilização de dispositivos móveis ao volante, mesmo com um sistema de nível 3 ativo.
Assim, a afirmação de que será possível "enviar mensagens de texto" pode ser um exagero de Musk para ilustrar o grau de liberdade que os condutores terão, em vez de uma funcionalidade legalmente aprovada.
E em Portugal, qual é a realidade?
A resposta para os proprietários portugueses é negativa. A legislação nacional, espelhada no Código da Estrada, é bastante explícita quanto às responsabilidades do condutor. De momento, apenas são permitidos sistemas de condução autónoma de nível 1 e 2, que funcionam como assistentes e requerem que o condutor mantenha sempre o controlo do veículo.
Os níveis superiores, embora possam ser testados em cenários específicos e autorizados, não estão homologados para uso geral em automóveis de passageiros.
Desta forma, mesmo que a Tesla disponibilize globalmente uma atualização para o nível 3 de autonomia, a sua utilização não será legal em Portugal. Este nível, que permite ao condutor desviar a atenção da estrada e não tocar no volante por períodos prolongados, colide diretamente com a legislação em vigor.
Se for como as promessas da Toyota, então só lá para 2055…
Já percebemos que tens algum problema com a toyota. Eu nem sou grande fã, mas por acaso já tive um, noutros tempos.
Apenas não consigo entender tanto ódio a uma marca que marcou as gerações do avô, do teu pai e a tua.
Quanto ao assunto da marca do teu ídolo, que posso dizer?
Talvez que precisarei tanto de um carro com condução autónoma, como de um Uber. Alguém devia dizer-lhe que deslocar-se e a enviar SMS, já existe.
Quanto ao restaurante? Que te posso dizer também? Só um nabo, acha que vai ter sucesso num restaurante só porque tem robots a servir. Provavelmente acha que descobriu o big Mac, lol.
Já percebemos que tu tens algum problema com o Musk.
Eu? Então diz-me para que preciso de um carro com condução autónoma? Para andar no meio dos carros conduzidos por humanos??
Ou andas na autoestrada todos os dias? (Já que deve ser onde funciona melhor isto)
Rapaz, quem não sabe ou não gosta de conduzir que ande de Uber. É que é tão simples, perante o desafio de andarem carros autónomos no meio dos conduzidos por humanos, que não entendo a dúvida.
Não é também o Musk que anda constantemente a prometer a condução autónoma para ano seguinte à quase uma década?
Mas alguém ainda acredita, neste individuo?
O encantador de pessoas, com défice de inteligência.
Sim, só uma das pessoas mais empreendedoras da tua geração e mais rica, deves ser tu o inteligente.
Manipulador, egocêntrico e desprovido de valores humanos básicos. É o homem ideal !
+1
Eu não tenho ídolos, mas se tivesse, Isso não fazia dele, o meu ídolo.
talvez a pessoa que mais ideias roubou, mais pessoas silenciou, incluindo os verdadeiros criadores da tesla 😀 pessoa com dinheiro que silenciou centenas para ser visto como um herói por quem nao consegue fazer uma simples pesquisa para realmente ver que ele nao está por trás de nenhuma das “grandes” marcas que criou
Os Tesla com o seu nível mais avançado de condução autónoma (FSD supervisionado) continua no nível 2 de automação – “conduzir com as mãos no volante, atento à estrada e pronto para intervir a qualquer momento”.
Há anos que Musk promete que “até do fim deste ano ou no próximo” vem a aí a condução totalmente autónoma. Limitou-se a repetir. Só tem um “pequeno” problema – para isso precisa de convencer os reguladores, que não estão para ai nada virados. Na UE nem sequer o FSD supervisionado – de nível 2 – pode ser vendido com todas as funcionalidades porque os reguladores europeus não autorizam, quanto mais autorizar com o nível 3 ou 4.
Quantas vezes é que ele já disse isso ? ….
Desde 2016, em que disse que, até fim de 2017, a Tesla esperava demonstrar um sistema de condução autónoma que permitia ir da Califórnia a Nova Iorque sem intervenção do condutor.
Tentaram isso em setembro passado. Andaram 100 km.
https://pplware.sapo.pt/motores/tentam-atravessar-os-eua-num-tesla-autonomo-mas-param-aos-fim-de-100-quilometros/
Os actuais Tesla não precisão colocar as mãos no volante em 80% dos casos na condução, isso é mais apenas uma questão de lei na Europa, e não na tecnologia da Tesla, basta e ver uns vídeos no YouTube e é a prova disso .
O porblema é ele se ter metido na política
Sim, vídeos no youtube são uma boa fonte de informação…
Depende dos videos, mas há muitos videos no YouTube. Tem muitas escolhas e pode-se aprender muito.
Sim, segui o teu conselho e fui ver ao YouTube, alguns acidentes nos EUA.
Sem dúvida, aquilo é tudo culpa das leis da Europa.
Full Self-Driving… nada, aquele Tesla desportivo… nada, a StarShip… nada, os túneis… nada, o Robot… nada, ahh e a bateria com autonomia de +1000kms… pois também nada! Sim, o homem até tem o mérito de ter impolcionado o veículo eletrico, mas… tirando isso ele vende sonhos, que só vão ser realizados daqui a umas décadas.