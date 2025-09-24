PplWare Mobile

YouTube poderá restabelecer canais banidos por espalharem desinformação

Autor: Rui Neto

  1. AntiLeft says:
    24 de Setembro de 2025 às 14:16

    Afinal a censura e ditadura não é só na direita…

    • ahpois says:
      24 de Setembro de 2025 às 14:55

      portanto, devemos permitir que continuemos a deixar indivíduos com influencia (e só esses!) que digam que a terra é plana, o covid nunca existiu, que as vacinas são a pior coisa que o homem inventou, que o homem não chegou à lua, que Hitler é uma invenção, etc etc etc

      • Pedro says:
        24 de Setembro de 2025 às 15:14

        As pessoas têm que deixar de ser preguiçosas e começar a questionar o que veem e leem. Senão caímos no paradoxo de dizermos que vivemos numa sociedade de livre expressão, mas censuramos aqueles que dizem que não deve haver livre expressão…

        • BurroFuiEuQueEstudei says:
          24 de Setembro de 2025 às 15:55

          Aí está Pedro, o problema é as pessoas aceitarem tudo o que lhes poem à frente sem sequer se questionarem.
          As pessoas são ainda mais estúpidas que o que aparentam.

      • AntiLeft says:
        24 de Setembro de 2025 às 15:35

        Censura de esquerda = combate á desinformação, ódio etc.
        Censura de direita = Ditadura!

        Cambada de hipócritas.

    • Bagasgoat says:
      24 de Setembro de 2025 às 15:25

      São todos iguais.

  2. X says:
    24 de Setembro de 2025 às 14:52

    E ao mesmo tempo a censura aumenta na mesma plataforma, já repararam que certos videos desaparecem e em outros os comentários são apagados, incrivelmente revoltante, para onde caminhamos.

    • Profeta says:
      24 de Setembro de 2025 às 16:11

      E o governo sombra mundial a fazer essas coisas. As sociedades secretas sempre existiram o pessoal e que nao fala muito sobre isso. JFK foi assassinado tambem por ter revelado essas coisas na altura. E nao a terra nao e plana.

    • Carlos Fernandes says:
      24 de Setembro de 2025 às 16:15

      Reconheço que, atualmente, os factos deram lugar às perceções — e compreendo que até os próprios factos podem ser interpretados de forma oposta, dependendo da perspetiva adotada, mas ao ter preguiça, a ditadura de opinião é mais célere.

  3. Bagasgoat says:
    24 de Setembro de 2025 às 15:25

    E os canais de falsa amamentação…com perfis OF escondidos.

