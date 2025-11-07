O motorola edge 70 estreia um design ultrafino, mas “incrivelmente resistente”

A Motorola anunciou o motorola edge 70, com os novos moto buds bass, combinando potência, durabilidade e estilo. O motorola edge 70 é o primeiro da geração edge 70 e, com 5,99 mm de espessura, é o dispositivo mais fino da sua categoria, sem comprometer o design nem a bateria.

O motorola edge 70 é "incrivelmente fino"

O motorola edge 70 estreia um design ultrafino, combinando uma estrutura de alumínio de nível aeronáutico com um acabamento inspirado no nylon.

Além da sua estética, o dispositivo tem um perfil resistente, estando pronto para enfrentar climas e elementos extremos com proteção contra água IP69, padrões de durabilidade de nível militar e Corning Gorilla Glass 7i.

Sendo o único smartphone ultrafino com três câmaras de alta resolução de 50 MP3, o motorola edge 70 oferece grande potencial criativo. Os consumidores irão notar uma maior nitidez e mais detalhes nas suas fotos, obter imagens sem desfocagem graças ao OIS e alcançar cores e tons realistas no dispositivo.

Os utilizadores podem contar com um hardware de câmara notável, incluindo:

Câmara principal de 50 MP com gravação de vídeo 4K e cobertura HDR 3 vezes maior;

Lente ultra grande-angular macro de 50 MP10+ para um campo de visão de 120°;

Câmara frontal de 50 MP;

Sensor de luz 3 em 1 dedicado para melhor sensibilidade à luz e exposição adequada.

As imagens são ainda mais realçadas pelo moto ai e pelo seu Photo Enhancement Engine, que adicionam mais precisão e exatidão.

Os consumidores podem aproveitar ferramentas sustentadas pela Inteligêmcia Artificial (IA), como o Signature Style, para aplicar uma predefinição às suas fotos e obter um visual coeso, obter movimentos nítidos com o Action Shot ou usar o Group Shot para garantir que todos ficam com os olhos abertos.

Além de imagens brilhantes, o moto ai responde a perguntas urgentes, gera imagens personalizadas e capta detalhes do dia a dia.

A funcionalidade Next Move compreende o que está no ecrã do utilizador e ajuda-o a pesquisar ou agir instantaneamente.

Os utilizadores podem, também, utilizar funcionalidades avançadas como Catch me up, Pay attention e Remember this para melhorar a produtividade e guardar informações importantes.

Apesar de ultrafino, a bateria de silício-carbono, com 4800 mAh, permite aos utilizadores maximizar o tempo de utilização do dispositivo com até 50 horas de utilização mista e até 29 horas de reprodução contínua de vídeo.

Quando é hora de carregar, o dispositivo oferece aos utilizadores a opção de carregamento com fio TurboPower de 68 W ou carregamento sem fio TurboPower de 15 W.

Dentro da caixa, o motorola edge 70 inclui ainda uma capa magnética, projetada para complementar o formato elegante.

Para aumentar a eficiência, o dispositivo conta com a plataforma móvel Snapdragon 7 Gen 4 para melhorias no desempenho de IA, CPU e GPU.

Segundo a Motorola, uma empresa Lenovo, a marca está empenhada em proporcionar uma experiência segura e atualizada aos seus utilizadores. Por isso, o motorola edge 70 receberá quatro grandes atualizações do sistema operativo Android, incluindo o Android 16, com atualizações de segurança bimensais até julho de 2031.

O motorola edge 70 estará disponível, em Portugal, nas principais lojas de retalho, por um preço recomendado de 799,99 euros.

Promoção do bundle edge 70 De 5 de novembro até a última semana de dezembro de 2025, o motorola edge 70 virá acompanhado de uma promoção exclusiva de um conjunto disponível em toda a EMEA. A oferta por tempo limitado reúne uma seleção dos acessórios mais cobiçados da Motorola: o Moto Tag, os Moto Buds Loop Green, o Moto Watch Fit e um carregador TurboPower de 68 W. O desconto está disponível exclusivamente através do site motorola.com, aplicando-se os termos e condições.

Smartphone ultrafino chega com os moto buds bass

Os moto buds bass combinam um som e graves potentes com um desempenho duradouro e resistência para o dia a dia.

Concebidos para uma vida em movimento, os moto buds bass proporcionam até nove horas de reprodução por carga e até 43 horas com a caixa, além de duas horas de reprodução com apenas 10 minutos de carga.

Cada auricular possui um sistema de três microfones com CrystalTalk AI, proporcionando chamadas mais nítidas através do cancelamento de eco, supressão de ruído ambiente e redução de ruído do vento.

Além disso, concebidos com um acabamento repelente à água, os auriculares resistem a salpicos, chuva e desgaste diário.

Com um driver dinâmico de 12,4 mm ajustado para graves aprimorados e certificação Hi-Res Audio, os auriculares oferecem graves potentes e som com qualidade de estúdio com três vezes mais dados do que a qualidade padrão de CD para detalhes incríveis.

Com o cancelamento dinâmico ativo de ruído (em inglês ANC), que oferece até 50 dB de isolamento e uma faixa de cancelamento ultra ampla de 4 kHz, os utilizadores podem mergulhar totalmente na sua música.

O ANC adaptativo ajusta-se de forma inteligente ao ambiente do utilizador, oferecendo a opção de selecionar manualmente entre diferentes modos de cancelamento de ruído para se adequar ao seu ambiente.

O modo de transparência, por sua vez, mantém os utilizadores atentos ao seu ambiente quando necessário.

Os moto buds bass estarão disponíveis, em Portugal, nas principais lojas de retalho, por um preço recomendado de 59,99 euros.