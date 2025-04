As novidades nos canais WhatsApp com transcrição de voz e muito mais

A Meta lança pequenas atualizações para o WhatsApp constantemente. Para ajudar a comunicar essas novidades, começou a publicar resumos de características de todas as melhorias que adicionou recentemente. No primeiro resumo, listou características focadas nas conversas, chamadas e atualizações. Veja o que há de novo no WhatsApp segundo a Meta.

A lista é longa e foca-se essencialmente em pontos muito diferentes. Temos as notificações de destaque em grupos, digitalização de documentos no iPhone e tornar o WhatsApp a sua aplicação padrão de mensagens e chamadas no iPhone.

Outra funcionalidade interessante mencionada no registo de atualizações são as transcrições de voz nos canais. Assim, se não tem tempo para ouvir mensagens nos canais dos quais faz parte, pode simplesmente ler um resumo rápido para acompanhar o fluxo da conversa.

Veja o resumo completo das novas funcionalidades:

Conversas

Este é um lugar para conversas privadas e encriptadas com familiares e amigos.

Indicador "Online" nas conversas de grupo: para ajudar a saber se as pessoas estão por perto para conversar, agora pode ver quantas pessoas estão "Online" em tempo real, mesmo sob o nome do grupo.

para ajudar a saber se as pessoas estão por perto para conversar, agora pode ver quantas pessoas estão "Online" em tempo real, mesmo sob o nome do grupo. Notificações de destaque nos grupos: precisa de uma forma fácil de priorizar as notificações das suas conversas de grupo? Use a nova definição "Notificar" e selecione "Destaques" para limitar as notificações de @menções, respostas e mensagens de contactos guardados ou "Todos" para receber todas as notificações.

precisa de uma forma fácil de priorizar as notificações das suas conversas de grupo? Use a nova definição "Notificar" e selecione "Destaques" para limitar as notificações de @menções, respostas e mensagens de contactos guardados ou "Todos" para receber todas as notificações. Atualizações de eventos: além de criar eventos em grupos, agora pode criar um evento numa conversa individual. Também adicionámos a capacidade de responder com "talvez", convidar uma pessoa, adicionar uma data e hora de fim para eventos mais longos e afixar um evento numa conversa.

além de criar eventos em grupos, agora pode criar um evento numa conversa individual. Também adicionámos a capacidade de responder com "talvez", convidar uma pessoa, adicionar uma data e hora de fim para eventos mais longos e afixar um evento numa conversa. Reações acionáveis: às vezes só quer responder com +1 ao que outra pessoa disse. Agora pode ver rapidamente as reações de todas as outras pessoas e tocar na que quer enviar.

às vezes só quer responder com +1 ao que outra pessoa disse. Agora pode ver rapidamente as reações de todas as outras pessoas e tocar na que quer enviar. Digitalização de documentos no iPhone: digitalize e envie documentos diretamente do WhatsApp no iPhone. Basta selecionar "Digitalizar documento" na secção de anexos e seguir os passos para digitalizar, cortar e guardar o documento.

digitalize e envie documentos diretamente do WhatsApp no iPhone. Basta selecionar "Digitalizar documento" na secção de anexos e seguir os passos para digitalizar, cortar e guardar o documento. Aplicação predefinida para iPhone: com a atualização mais recente do iOS, agora também pode predefinir o WhatsApp como a aplicação de mensagens e chamadas no seu iPhone. Para fazer a mudança, basta aceder a Definições > Aplicações predefinidas e selecionar WhatsApp.

Chamadas

Um separador dedicado para fazer novas chamadas, partilhar ligações para chamadas e gerir o seu histórico de chamadas, tudo num só lugar.

Junte e afaste os dedos para aumentar o zoom em videochamadas: os utilizadores do iPhone podem agora juntar e afastar os dedos para aumentar o zoom num vídeo enquanto estão numa videochamada para verem melhor o seu próprio vídeo ou o da outra pessoa.

Adicione à chamada a partir de uma conversa: adicione alguém a uma chamada individual em curso diretamente a partir de uma conversa ao tocar no ícone de chamada na parte superior e selecionar "Adicionar à chamada".

Desfrute de videochamadas mais simples: atualizámos a nossa tecnologia para tornar as suas videochamadas mais fiáveis e de maior qualidade. O nosso sistema de encaminhamento otimizado encontra o melhor caminho de ligação, reduzindo a interrupção de chamadas e o bloqueio de vídeos. A nossa deteção de largura de banda melhorada atualiza rapidamente o seu vídeo para qualidade HD para uma experiência mais agradável.

Atualizações

Este separador contém o Estado e os Canais e está separado das suas conversas pessoais.

Notas de vídeo para canais: à semelhança das conversas, os/as administradores/as do canal agora podem gravar e partilhar vídeos curtos instantaneamente (60 segundos ou menos) com os seguidores.

Transcrições de mensagens de voz nos canais: agora pode receber um resumo escrito das atualizações de mensagens de voz dos canais quando está em viagem e não as consegue ouvir.

Códigos QR: enquanto administrador/a do canal, agora pode partilhar um código QR único que associa diretamente ao seu canal, pelo que é mais fácil partilhar com outras pessoas e aumentar o seu público.

Entretanto, a Meta lançou também uma correção de segurança para o WhatsApp do Windows que corrige uma vulnerabilidade relacionada com anexos.