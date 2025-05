Rádio FM no smartphone? Nem todos têm! Saiba porquê

Ainda existem smartphones com rádio FM integrado, embora esta funcionalidade seja cada vez mais rara, especialmente nos modelos topo de gama. No entanto, esta funcionalidade teria sido útil no dia do apagão. Porquê a maioria dos smartphones não tem rádio FM?

O rádio FM continua a ser valorizado em telemóveis de gama média e baixa, sobretudo em mercados onde o acesso à internet é limitado ou caro.

A razão pela qual grande parte dos smartphones não tem rádio FM, é porque não trazem um chip específico no hardware do telemóvel. Muitos smartphones Android de gama média e baixa ainda o incluem, mas nos modelos topo de gama esta funcionalidade este chip não existe, dando assim lugar a outras inovações.

Exemplos de smartphones recentes com rádio FM

Doogee V Max Plus

Ulefone Armor 30 Pro

Infinix Note 50s 5G

Motorola Edge 50 Fusion

Poco M6 Plus 5G

Xiaomi Redmi Note 14

Vivo T4 Pro 5G

Modelos Xiaomi compatíveis: POCO M3, Redmi Note 7/8/9/10, Mi Note 10, entre outros

Os fabricantes de smartphones topo de gama preferem investir em ecrãs maiores, câmaras melhores e design mais fino, sacrificando o rádio FM.

O aumento das plataformas de streaming de música e podcasts também reduziu a procura pelo rádio tradicional. O rádio FM mantém-se em mercados emergentes, onde o acesso à internet é limitado ou caro, e onde a rádio é importante para informação e entretenimento.