Já pode adicionar um novo documento à app Gov.pt

A gov.pt é a app oficial da administração pública portuguesa que dá acesso a vários serviços de identidade digital, autenticação e assinatura digital (substitui as antigas apps id.gov.pt e autenticacao.gov). Há uma novidade recente.

Já pode adicionar a sua Carta de Navegador de Recreio

Com o objetivo de tornar mais simples e personalizada a interação dos cidadãos com os serviços públicos digitais, foi recentemente uma versão da aplicação gov.pt, que introduziu um conjunto de melhorias significativas na navegação e usabilidade da aplicação. Pode ver as novidades aqui.

Se tem Carta de Navegador de Recreio, já pode levá-la consigo no telemóvel através da app gov.pt.

Este documento é certificado, tem valor jurídico e permite-lhe aceder aos seus dados, no telemóvel, de forma prática e segura. O serviço está disponível para Cartas emitidas após 1 de novembro de 2018.

Pode explorar todas as novidades na app gov.pt! Se ainda não tem esta app descarregue-a aqui.