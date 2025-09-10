Vendas do Pixel disparam e Google é a marca premium que mais cresce

A série Pixel 10 já está disponível e as primeiras impressões apontam para mais um caso de sucesso para a Google. Agora, os smartphones Pixels voltam ao topo e estão entre as 5 principais marcas premium do mundo. A Google consegue assim ser a marca premium que mais cresce.

Mercado dos smartphones Premium cresce 8%

De acordo com um relatório da Counterpoint Research, o mercado dos smartphones premium está a crescer, e o Google Pixel é o smartphone que mais cresce neste mercado. No primeiro semestre de 2025, face ao semestre anterior de 2024, o mercado dos telemóveis premium cresceu cerca de 8%.

Estes dados precisam de ser colocados em perspetiva, uma vez que o novo iPhone e outros lançamentos importantes ocorrerão na segunda metade do ano. A Apple ficou com a maior quota de mercado, como se esperava, com 62%, mas há um facto que mostra para onde caminha a empresa de Cupertino. Se no ano passado tinha 65%, caiu para 62% este ano.

A Samsung continua em segundo lugar, com uma quota de mercado de 20% e um aumento de 8% nas remessas no primeiro semestre. Isto ao mesmo tempo que lança os seus dispositivos premium, como a série Galaxy S. Os dois fabricantes chineses que apresentaram ganhos significativos foram a Huawei e a Xiaomi, com 24% e 55%, respetivamente. A primeira atingiu os 8% do mercado total, face aos 7% do ano passado.

Vendas do Pixel disparam e Google aproveita

Mas quem está em destaque é a Google com os seus Pixels, que se tornou a marca premium de crescimento mais rápido atualmente. Os dados fornecidos pela Counterpoint impressionam. Um crescimento anual de 105% no primeiro semestre de 2025 para o Google Pixel. Isto deve-se principalmente ao forte desempenho de vendas da série Pixel 9, à expansão para novos mercados e a campanhas de marketing mais agressivas.

Outros dados revelam que as vendas da Google duplicaram em relação ao ano anterior e que a confiança dos consumidores nos dispositivos Pixel cresce. Em termos absolutos, a marca Google Pixel está a crescer a um ritmo muito rápido, mas continua muito atrás da Apple e da Samsung. A primeira atingiu 220 a 230 milhões de vendas anuais com o iPhone, enquanto a segunda, 250 a 270 milhões.

O que a Google conseguiu foi conquistar um lugar significativo entre as cinco principais marcas de smartphones do mundo, pelo menos entre os dispositivos premium. E isto é muito importante, uma vez que tanto a Samsung como a Apple têm de monitorizar o Google de perto.