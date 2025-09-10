PplWare Mobile

Vendas do Pixel disparam e Google é a marca premium que mais cresce

· Android 5 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. B@rão Vermelho says:
    10 de Setembro de 2025 às 10:08

    Baixem o preço do Pixel 9 Xl e crescem mais um bocadinho, é só o que estou à espera para o comprar, baixar mais um pouco o preço 🙂 🙂 🙂

  2. Gonçalo says:
    10 de Setembro de 2025 às 10:15

    Basta ter um para perceber o porque

  3. Carlos says:
    10 de Setembro de 2025 às 10:21

    Claro.

    Excelente preço, excelente software, excelente fotografia, 7 anos de updates

    Cheio de funcionalidades úteis e únicas:
    – Best Take
    – Add me
    – Notification channels
    – Notification Snooze
    – Work profile
    – Focus mode
    – Drive mode
    – Now playing no ecrã de bloqueio
    – Magic eraser
    – Face unblur
    – Copiar texto de qualquer app
    – Poder usar Google lens em qualquer imagem

    etc etc etc

    O que há a pedir mais?

  4. Manuel says:
    10 de Setembro de 2025 às 10:21

    Se num ano vendes 10 e no outro vendes 25, as vendas aumentaram 150%
    Atenção: não são estes os números, só estou a tentar explicar um pouco a razão destes números tão altos.

  5. Max says:
    10 de Setembro de 2025 às 10:23

    Cresceu pouco, só 105%.
    Se passasse as vendas de 0 para o 1, o crescimento tinha sido infinito.

