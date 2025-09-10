Mais do que gadgets, Apple apresentou uma renovada linha de acessórios

Evocando a sabedoria de Steve Jobs, o evento de ontem foi uma ode ao design: indo além de dispositivos visualmente bonitos, a Apple apostou na sua funcionalidade e capacidade. A par disso, o evento Awe dropping trouxe, também, uma linha de acessórios renovados, que vão desde novas capas a uma tira para carregar o smartphone a tiracolo.

A nova linha do iPhone foi a protagonista do evento de ontem, no Steve Jobs Theater, com os novos modelos a serem, por fim, mostrados ao público, a par de outras novidades no campo do áudio e dos wearables.

A complementar a gama de dispositivos, a Apple lançou, também, uma renovada linha de acessórios. Geralmente, estes chegam com alta qualidade e são geralmente a escolha preferida dos entusiastas.

Capa transparente para iPhone Air

Por ser o mais fino da marca até agora e uma vez que este pode ser um dos seus argumentos, os utilizadores podem não querer cobrir o iPhone Air com uma capa, aumentando-lhe a dimensão.

A pensar neste cenário, em que um utilizador quer tirar proveito da leveza e espessura fina do novo smartphone, a Apple criou uma capa bumper transparente. Com apenas 1 mm, promete proteção extra nas extremidades, sem adicionar muito peso.

Capas para a linha do iPhone 17

Depois das FineWoven, a Apple lançou, ontem, capas com o chamado tecido TechWoven, concebidas para o iPhone 17 Pro.

Disponíveis em várias cores e procurando conferir um aspeto sofisticado, estas capas têm um revestimento protetor que pode ajudá-las a resistir ao uso diário sem ficarem sujas ou manchadas, conforme acontecia com as FineWoven.

À semelhança de lançamentos anteriores, há, também, novas capas de silicone, projetadas para combinar com as cores oferecidas no iPhone 17.

O iPhone a tiracolo

A Apple projetou uma nova tira para acompanhar os novos modelos de iPhone e as suas novas capas.

A tira foi projetada para funcionar tanto com a capa transparente ultrafina para o iPhone Air quanto com as capas mais tradicionais projetadas para os modelos iPhone 17 Pro.

Prendendo-se diretamente nas capas, o acessório que pode ser usado a tiracolo facilita o acesso ao smartphone e melhora a segurança.

MagSafe para o iPhone Air

A reforçar o campo das baterias MagSafe, a Apple projetou uma alternativa especificamente para o iPhone Air.

De acordo com a empresa, um iPhone Air com essa bateria extra poderá assegurar 40 horas de autonomia.

Leia também: