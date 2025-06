WWDC 2025: acompanhe o salto para o iOS 26 e a nova identidade visual da Apple

Tudo pronto para mais uma Worldwide Developers Conference (WWDC)! No evento deste ano, agendado para daqui a uns minutos (18h de Lisboa), espera-se um verdadeiro recomeço: além de sistemas operativos renomeados, a empresa de Cupertino estará a preparar a apresentação de uma nova identidade visual. Será que vamos conhecer novidades em matéria de Inteligência Artificial (IA)?

Os fãs da Apple aguardam a WWDC com entusiasmo, habituados a que a empresa traga mudanças (mais ou menos) significativas para os seus dispositivos.

Sob o mote "Sleek Peek", é a partir do Apple Park que os especialistas da Apple darão a conhecer aquilo que têm vindo a preparar, num evento que será transmitido online, às 18 horas de Portugal continental.

Ainda que seja dedicado aos desenvolvedores, a WWDC entregará, também, novidades do interesse dos utilizadores em geral.

O que esperar da Apple WWDC 2025?

Caso os rumores que temos acompanhado se confirmem, a Apple tem à nossa espera um verdadeiro recomeço.

Uma das grandes novidades deverá ser a uniformização da nomenclatura dos sistemas operativos dos vários equipamentos: espera-se que a empresa anuncie não apenas um salto para o iOS 26, mas um upgrade para o macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26.

A par do nome dos sistemas operativos, a empresa deverá introduzir uma nova identidade visual, de nome Liquid Glass UI: botões, barras de separadores e outros elementos da interface com novos materiais e texturas glassy, aproximando-se visualmente do visionOS 1.0.

Sem grandes expectativas em matéria de IA, espera-se que a Apple entregue, ainda assim, novidades: atualizações de modelos básicos, atalhos melhorados para criação de automações por via de comandos em linguagem natural, tradução no iMessage e no FaceTime, e um novo modo de otimização da bateria.

Contrariamente às expectativas em termos de IA, esperam-se grandes mudanças no mundo dos jogos. Os rumores sugerem que a empresa introduzirá uma nova aplicação destinada a centralizar e potencializar a experiência gaming nos seus dispositivos, com uma proposta que funcionaria como um substituto para o atual Game Center.

Para o visionOS, a Apple deverá trazer conectividade Spatial Controller, incluindo suporte para PSVR2.

Por fim, não é comum que a Apple revele hardware na WWDC, pelo não são esperadas novidades neste campo. Contudo, podemos ser surpreendidos com novos equipamentos, como o aguardado AirTag 2, sobre o qual os rumores se têm adensado...

Acompanhe a keynote em direto: