Apple planeia lançar uma nova app dedicada aos jogos ainda este ano

A Apple parece estar a preparar um investimento significativo no setor dos videojogos, com planos para uma nova aplicação destinada a centralizar e potenciar a experiência gaming nos seus dispositivos. Esta iniciativa poderá ser um dos destaques da próxima Worldwide Developers Conference (WWDC).

Uma nova central de jogos para o ecossistema da Apple

A gigante de Cupertino está alegadamente a desenvolver uma nova app focada em videojogos para o iPhone, iPad e Mac, que poderá vir a ser revelada já este ano. Segundo a Bloomberg, esta nova proposta seria apresentada durante a keynote inaugural da WWDC 2025 e funcionaria como um substituto para o atual Game Center, integrando-se com as futuras atualizações iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16.

A ambição da Apple não se ficaria por aqui, já que a nova aplicação de jogos também marcaria presença na Apple TV.

Após o lançamento das atualizações iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 e tvOS 19, prevê-se que esta nova aplicação de jogos venha pré-instalada em todos os dispositivos iPhone, iPad, Mac e Apple TV compatíveis. De momento, desconhece-se qual o nome que a Apple pretende atribuir a esta nova aposta.

Funcionalidades chave

A fonte indica que o desígnio da Apple é que esta aplicação unifique o acesso a todas as características ligadas ao universo dos videojogos a partir do iPhone e restantes equipamentos. Adicionalmente, estaria em desenvolvimento uma variante para Mac que atuaria como um lançador para os títulos descarregados fora da App Store, uma funcionalidade potencialmente interessante para os jogadores de Mac.

Além de tomar o lugar do Game Center, a aplicação criará uma ligação direta com a secção de jogos da App Store. Irá também incluir "conteúdo editorial" sobre os títulos disponíveis, tabelas de classificação, conquistas e prémios. Naturalmente, servirá também como uma ponte para promover a subscrição do serviço Apple Arcade.

Se esta estratégia lhe soa familiar, é porque este projeto já havia sido alvo de notícias no passado. Em outubro do ano passado, a 9to5Mac publicou informações sobre esta iniciativa, embora desde essa altura não se tivessem conhecido desenvolvimentos concretos. Agora, tudo aponta para que a apresentação do iOS/iPadOS 19, macOS 16 e tvOS 19 seja o momento ideal para o seu lançamento oficial.

🍎 Nos últimos anos, a Apple tem colocado uma ênfase particular no segmento dos videojogos. Títulos como "Assassin's Creed Mirage" e "Resident Evil 4 Remake" foram disponibilizados para iPhone em versões equiparáveis às da consola. A isto juntam-se os esforços para simplificar a portabilidade de jogos do Windows para o Mac.

Apesar destes feitos técnicos, a Apple ainda não conseguiu obter um reconhecimento massivo por parte dos estúdios, distribuidores e, fundamentalmente, dos jogadores. O objetivo com a nova aplicação seria, precisamente, alterar a perceção geral em relação às suas plataformas como ecossistemas de jogo.

