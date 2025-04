Um grupo de robôs correu uma meia-maratona ao lado de humanos… mas foi caricato (vídeo)!

Cada vez mais ágeis, mais inteligentes, os robôs humanoides estão a "treinar" as suas habilidades ao lado dos humanos em várias frentes. Desta vez foi numa meia maratona. Não tarda começam a subir ao pódio... numa meia-maratona.

Muitos dos robôs usavam sapatilhas de corrida para humanos

Pequim organizou aquilo que está a ser chamado de a primeira meia-maratona do mundo para robôs, permitindo que bots bípedes competissem ao lado de corredores humanos e, como seria de esperar, o resultado foi pura palhaçada.

Os robôs, acompanhados por operadores humanos que corriam com eles, na sua maioria mal conseguiram percorrer o trajeto — quanto mais completar os 21 km dentro do tempo limite de quatro horas.

Um caiu logo na linha de partida. Outro perdeu a cabeça, que rebolou pelo chão. E um desmoronou-se completamente, partindo-se em pedaços.

Relata a Bloomberg.

Ainda não são candidatos a medalhas de ouro, mas os vídeos são, sem dúvida, divertidos.

The iron... robôs!

Segundo a Bloomberg, participaram 21 robôs na corrida, mas o vencedor — o Tiangong Ultra, da X Humanoid, com um metro e setenta e oito — foi um dos apenas quatro que conseguiram terminar a prova dentro do tempo estipulado.

Este conseguiu terminar a prova em duas horas e quarenta minutos, demorou mais do dobro do tempo dos corredores humanos vencedores.

As equipas puderam trocar as baterias (diz-se que o Tiangong Ultra terminou com a terceira bateria) e até substituir os robôs a meio da prova por suplentes, embora isso implicasse penalizações de tempo.

Além do Tiangong Ultra, que correu a cerca de 8 km/h, os participantes incluíram o N2 da Noetix Robotics, um robô inspirado no Gundam, um robô de aparência “feminina” chamado Huan Huan, e o Little Giant, com apenas 76 cm de altura, construído por estudantes universitários locais, segundo a Bloomberg. Muitos deles usavam ténis de corrida para humanos.