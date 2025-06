A Apple preparou as novidades certas para o CarPlay que chegam em breve

Há algum tempo que se esperava uma renovação grande da Apple para o CarPlay. Esta era solicitada há muito e os utilizadores queriam novidades e melhorias. Estas chegam agora e trazem ainda a novidade CarPlay Ultra, para uma integração ainda maior no carro.

A concorrência é grande e muito usam o CarPlay como opção diária. Se a Google não abranda com novidades, a Apple parecia estar mais parada neste campo. Esta ideia muda agora, com a chegada do novo CarPlay. Este tem um design renovado e uma nova imagem.

Como foi mostrado na keynote da WWDC 2025, a Apple começou por mudar a imagem do CarPlay. Traz o design Liquid Glass que é uma das bases dos seus sistemas. Para além disso, há um arrumar das funções e, por exemplo, as chamadas já não ocupam a totalidade do ecrã.

Além disso, há novos widgets que podem ser colocados e dar um lote de informações maiores. Toda a mudança quer tornar ainda melhor a utilização deste sistema, tornando a vida dos condutores mais simples e mais organizadas.

O CarPlay Ultra é uma novidade

Para além do que já tinha, a Apple revelou agora o CarPlay Ultra. Este traz uma integração ainda maior com o sistema da Apple com os carros. Está presente no ecrã principal mesmo em frente ao condutor, com informações condensadas, mas úteis.

A Apple permitirá uma configuração personalizada e ajustada ao gosto do utilizador. Além disso, e como revelado, o CarPlay Ultra poderá até controlar os elementos do carro, como a temperatura, a ventilação e outros elementos.