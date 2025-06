A WWDC já começou e as novidades vão agora começar a ser conhecidas. A Apple parece ter começado com uma novidade que alegrará todos os utilizadores dos dispositivos da empresa em Portugal. Do que foi revelado, a Apple Intelligence chega a Portugal dentro de alguns meses!.

A Apple prepara-se para lançar ainda durante o ano de 2025 a sua plataforma de inteligência artificial, Apple Intelligence, em dispositivos compatíveis na União Europeia. Aqui, a grande novidade é que este lançamento vai incluir Portugal. Até então, a funcionalidade estava apenas disponível nos EUA e noutras regiões fora da UE.

Dispositivos compatíveis

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, e série iPhone 16 (incluindo o “16e”)

iPads com chip M1 ou superior, incluindo iPad “mini” de sétima geração

Macs com processadores M1 ou superiores (macOS Sequoia 15.1)

Apple Inteligence em Portugal

Com o próximo pacote da Apple, que chega ainda em 2025, será implementado suporte para vários idiomas: português, francês, alemão, italiano, espanhol, chinês (simplificado), japonês, coreano, entre outros. Do que a empresa revelou agora, não se vai limitar a garantir o português na variante brasileira. Chegará mesmo ao português de Portugal.

Funcionalidades principais

Ferramentas de escrita: revisão, reescrita profissional, resumos, geração de pontos-chave

Image Playground: criação de imagens com descrições e estilos à escolha (esboço, animação…)

Genmoji: geração de emojis personalizados a partir de imagens

Visual Intelligence: reconhecimento do que é visto pela câmara, permitindo instruções contextuais ao Siri

Integração com o ChatGPT (GPT‑4o), respeitando a privacidade com pedido de consentimento

A chegada da Siri reforçada

Prevê-se uma Siri mais inteligente e com interpretação contextual avançada, embora o lançamento da versão com melhorias profundas esteja a ser adiado para 2026.

A Apple Intelligence promete transformar a experiência em iPhone, iPad e Mac, integrando IA directamente no sistema operativo. O suporte a português (Brasil) chega ainda este ano, abrindo caminho à expansão para o português de Portugal mais tarde. Contudo, a Siri 2.0 ou modelos multimodais ainda estão em fase de preparação.