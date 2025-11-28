O fracasso do iPhone Air leva marcas chinesas a parar produção dos seus clones

A aposta da Apple no iPhone Air parecia algo que teria futuro e que seria um sucesso de vendas. A realidade mostrou-se muito diferente do esperado e isso tem um novo impacto. Até as marcas chinesas estão a desistir dos seus clones do iPhone Air.

Fracasso do iPhone Air traz problemas a todos

Que o iPhone Air não é um sucesso comercial não é novidade. O interesse pelo seu design não se traduziu em vendas massivas, o que afeta não só a Apple, mas também os seus concorrentes. Ao ponto de várias marcas chinesas já terem cancelado os seus planos de lançar clones ultrafinos do iPhone Air.

Segundo o DigiTimes, que cita várias fontes da indústria, as fracas vendas globais do iPhone Air levaram os fabricantes a reduzir os seus esforços para competir com o dispositivo. Neste sentido, indica que várias grandes empresas do mercado tecnológico chinês optaram por congelar ou suspender completamente os seus projetos.

Um pormenor interessante referido é que as marcas que supostamente ainda não cancelaram os seus clones do iPhone Air optaram por "ajustar os seus planos de desenvolvimento". Isto significa provavelmente que os seus telefones ultrafinos ainda estão em desenvolvimento, mas chegarão mais tarde do que o esperado ou com características diferentes das originalmente planeadas.

Marcas chinesas param produção dos seus clones

O problema com o iPhone Air parece ser o mesmo do Samsung Galaxy S25 Edge. Os utilizadores não querem telemóveis ultrafinos se isso significar abdicar de outros aspetos. Ambos são exemplos claros disso. São atraentes, o que é inegável, mas têm baterias pequenas ou câmaras com recursos limitados. E os seus preços elevados tornam-nos menos ideais se comparados com outros modelos da mesma gama de preços ou família.

Se as marcas chinesas cancelaram ou interromperam realmente os seus planos de desenvolver clones do iPhone Air, é um sinal preocupante. Isto não significa necessariamente que não veremos modelos inspirados na Apple ou na Samsung vindos de gigantes asiáticas no futuro. No entanto, é razoável supor que os fabricantes terão de refinar o conceito para o tornar mais atraente.

Com ou sem clones, o iPhone Air ainda tem futuro na linha de produtos da Apple. Embora a produção deste modelo tenha sido significativamente reduzida devido à baixa procura, a empresa está a preparar uma segunda geração. Esta nova versão poderá apresentar duas câmaras traseiras e uma bateria melhorada, mas o seu lançamento não é esperado antes da primavera de 2027.