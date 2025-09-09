Awe dropping: é hora de conhecer o iPhone 17 e outras novidades da Apple para este ano

O Steve Jobs Theater servirá de palco para o evento anual da Apple dedicado aos gadgets. Sob o mote "Awe Dropping", a empresa de Cupertino vai apresentar os dispositivos em que esteve a trabalhar nos últimos meses (ou anos) e, espera-se, dar a conhecer muita inovação. O encontro está marcado para as 18h: junte-se a nós!

Como já é apanágio da Apple, o evento de setembro revela a mais recente série do iPhone, com vários modelos previstos: o iPhone 17 deverá chegar na sua forma básica, Pro e Pro Max, juntamente com o recém-criado iPhone Air, conforme apelidam os rumores. Este deverá ser o smartphone mais fino da empresa até à data.

Rumores partilhados hoje revelaram as supostas especificações de toda a linha do iPhone 17, incluindo os quatro modelos referidos acima e detalhes sobre câmaras e bateria.

Numa publicação, entretanto, apagada, via-se o iPhone 17 Pro a começar na versão de 128 GB, com um ecrã compacto de 6,3'' e o novo chip A19 Pro de alto desempenho. Depois, o 17 Pro Max mostrava um ecrã de 6,9'' e uma primeira versão de 256 GB.

Conforme a imagem, o iPhone 17 Pro Max deverá ser o primeiro a oferecer uma bateria de 5000 mAh.

O ultrafino iPhone Air parecia ser uma realidade, na imagem divulgada, estando equipado com uma câmara principal única de 48 MP, um ecrã com 6,6'', e uma bateria de 2800 mAh.

O modelo de base aparecia tabelado com um ecrã de 6,3'', um chip A19 da Apple, 8 GB de RAM, armazenamento a variar entre 128, 256 e 512 GB, e bateria de 3600 mAh. Além de uma câmara principal de 48 MP, era mostrada uma ultrawide, com 12 MP.

Mais do que smartphones, a Apple deverá apresentar novidades relativamente ao Watch Ultra 3 e ao Apple Watch SE, bem como mostrar a nova série 11 do Apple Watch e os AirPods Pro 3.

A par das potenciais novidades em matéria de acessórios, como novas capas e, segundo rumores, cordões para prender e usar o smartphone a tiracolo, a Apple deverá informar sobre o lançamento dos seguintes sistemas operativos: iOS 26‌, iPadOS 26, macOS Tahoe, tvOS 26, visionOS 26 e watchOS 26.

Não sendo claro, até por não terem sido objeto de muitos rumores, há outras potenciais novidades no horizonte do Steve Jobs Theater: a aguardada segunda geração do AirTag; uma Apple TV 4K; o HomePod mini 2; e a M5 Apple Vision Pro, uma versão dos Vision Pro com um chip M5 atualizado.

Assista ao evento da Apple em direto