Apresentado o novo Apple Watch Ultra 3: o melhor smartwatch do mundo?

A Apple revelou oficialmente o Apple Watch Ultra 3, a nova geração do seu relógio mais avançado, pensado para atletas e utilizadores que procuram um dispositivo robusto, com grande autonomia e funcionalidades focadas em desporto e aventura.

O Apple Watch Ultra 3 chega como o relógio mais avançado da Apple, combinando tecnologia de ponta, funcionalidades de saúde e fitness, e novas capacidades de segurança. Agora com SOS de emergência via satélite, o maior ecrã de sempre num Apple Watch e até 42 horas de autonomia, é ideal para quem procura explorar sem limites.

Ecrã Maior e Maior Autonomia

O ecrã LTPO3 OLED de ângulo amplo é o maior de sempre num Apple Watch, com bordas 24% mais finas que aumentam a área ativa sem aumentar o tamanho da caixa.

A combinação de ecrã eficiente, modem 5G e bateria reforçada proporciona até 42 horas de autonomia no uso diário e até 72 horas no Modo de Baixo Consumo. Para treinos contínuos ao ar livre, é possível obter 20 horas de GPS e monitorização cardíaca no Modo de Baixo Consumo.

SOS via Satélite

Com comunicações bidirecionais via satélite, o Apple Watch Ultra 3 oferece segurança extra em aventuras remotas.

Mesmo sem cobertura celular ou Wi-Fi, é possível contactar serviços de emergência e alertar contactos de confiança com apenas alguns toques.

Novas Funcionalidades de Saúde

O Apple Watch Ultra 3 introduz notificações de hipertensão, alertando os utilizadores se forem detetados sinais consistentes de pressão arterial elevada.

O algoritmo analisa dados do sensor de frequência cardíaca ao longo de 30 dias, ajudando a identificar riscos de saúde de forma preventiva.

Fitness Personalizado

O watchOS 26 traz o Workout Buddy, que fornece motivação falada e personalizada com base nos dados e histórico de treinos. O relógio adapta-se a diferentes desportos:

Ciclismo : métricas detalhadas, medidores de potência, cadência e zonas de potência.

: métricas detalhadas, medidores de potência, cadência e zonas de potência. Natação : deteção automática de estilo, contagem de voltas, pontuação SWOLF e temperatura da água.

: deteção automática de estilo, contagem de voltas, pontuação SWOLF e temperatura da água. Caminhada e trilhos : mapas offline, direções passo a passo, waypoints e GPS Backtrack.

: mapas offline, direções passo a passo, waypoints e GPS Backtrack. Mergulho : compatível com o aplicativo Oceanic+, transformando o relógio num computador de mergulho recreativo.

: compatível com o aplicativo Oceanic+, transformando o relógio num computador de mergulho recreativo. Golfe: informação detalhada do campo, métricas de jogo e integração com apps de terceiros.

Disponível em titânio natural ou preto, o Apple Watch Ultra 3 inclui novas pulseiras adaptadas a diferentes estilos de vida: Trail Loop, Ocean Band, Alpine Loop e as coleções Hermès com cores e materiais exclusivos.

O Apple Watch Ultra 3 é fabricado com 40% de materiais reciclados, incluindo 100% de cobalto reciclado na bateria e 100% de titânio reciclado na caixa. Todo o processo utiliza energia 100% renovável.

Resumo das funcionalidades do Apple Watch Ultra 3

O Apple Watch Ultra 3 já pode ser pré-encomendado em mais de 50 países, com chegada às lojas a partir de 19 de setembro. O preço de entrada é de 799 dólares (EUA).