Apple lançou os novos AirPods Pro 3 com o melhor ANC do mundo

Apesar da muito concorrência em earpods, a Apple continua a ter provavelmente o melhor produto. A gigante da maça lançou hoje os novos AirPods Pro 3, com o melhor ANC do mundo e com sensor de batimentos cardíacos.

A Apple revelou os novos AirPods Pro 3, marcando a primeira grande atualização do modelo em três anos. “Estamos a dar continuidade às nossas inovações e a reforçar a liderança na qualidade de áudio de referência mundial com a chegada da nova geração dos AirPods Pro”, declarou Tim Cook, CEO da empresa.

Esta versão traz avanços notáveis na experiência sonora, com um palco acústico mais amplo e um cancelamento de ruído melhorado. De acordo com a Apple, os AirPods Pro 3 oferecem o “melhor ANC do mundo” (Active Noise Cancellation), graças às pontas auriculares com espuma incorporada que garantem maior isolamento. A empresa afirma ainda que o cancelamento de ruído é agora duas vezes mais eficaz do que na geração anterior.

Entre as principais novidades está a introdução de um sensor de batimentos cardíacos, o mais pequeno alguma vez desenvolvido pela empresa, que funciona em conjunto com um modelo de IA no dispositivo. Este recurso permitirá monitorizar calorias e atividade física através do iPhone, que recebe também uma nova experiência de treino na app Fitness.

Outra grande aposta é a tradução em tempo real. O cancelamento ativo de ruído (ANC) ajusta o volume da voz captada e reproduz a tradução na língua do utilizador, abrindo caminho para uma comunicação mais acessível em diferentes contextos.

Para melhorar o ajuste, a Apple analisou mais de 10.000 scans 3D de ouvidos e redesenhou os AirPods Pro, tornando-os mais pequenos e adaptados ao canal auditivo. O modelo passa a oferecer cinco tamanhos de pontas de silicone, garantindo maior conforto.

AirPods Pro 3: Resumo de todas as funcionalidades

Os AirPods Pro 3 contam agora com certificação IP57 contra suor e água, tornando-os mais duráveis para uso diário e em treinos intensos.

Com a chegada do iOS 26, prevista para este outono, todos os AirPods receberão novas funcionalidades. Será possível usá-los como controlo remoto da câmara no iPhone, além de receber melhorias em qualidade de chamadas e em recursos inteligentes, como alertas de carregamento e a capacidade de pausar automaticamente o áudio quando o utilizador adormece.

Já os AirPods 4 e os AirPods Pro 2 vão ganhar suporte a áudio em qualidade de estúdio, tanto para música como para vídeos, podcasts e outras aplicações multimédia.