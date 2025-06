iPhones e iPads vêm agora com rótulos energéticos da UE

Tal como havíamos informado, para nós, europeus, o site da Apple traz, a partir de agora, uma informação importante nas páginas dos iPhones e iPads: pequenas etiquetas coloridas que classificam cada modelo segundo critérios de eficiência energética, durabilidade e reparabilidade.

Esta alteração não foi iniciativa da Apple, mas sim o cumprimento de um novo regulamento europeu que acaba de entrar em vigor.

O que nos dizem estes rótulos energéticos?

As novas etiquetas atribuídas pela UE avaliam os dispositivos com uma classificação que vai de A (melhor) a G (pior), com base em vários critérios, incluindo:

Eficiência energética por carga

Ciclo de vida útil da bateria (número de ciclos de carga completos)

Reparabilidade (facilidade de substituição de componentes)

Resistência à água e ao pó (índice de proteção IP)

Resistência a quedas

Autonomia por carga (tempo de utilização por ciclo completo)

Estas etiquetas são agora visíveis nas páginas de produtos da Apple nos países da UE, através de um ícone colorido junto à descrição dos dispositivos.

Ao clicar nesse ícone, o utilizador tem acesso à etiqueta completa.

Também estão disponíveis na secção ambiental das especificações técnicas de cada produto e em formato PDF detalhado, com dados adicionais como:

Capacidade da bateria em mAh

Resistência a riscos (baseada na escala de Mohs)

Anos mínimos garantidos de atualizações de segurança

Além disso, a Apple passará a incluir uma versão impressa da etiqueta energética dentro da caixa de todos os iPhones e iPads vendidos na UE, em unidades fabricadas a partir deste momento.

A resposta da Apple ao novo regulamento

A Apple publicou ainda um documento técnico de 44 páginas, onde detalha o processo que seguiu para gerar estas classificações.

A empresa afirma que o regulamento europeu contém linguagem ambígua e métodos de teste pouco claros. Por isso, explica que:

Algumas das métricas presentes na etiqueta energética são influenciadas por interpretações diferentes feitas por fabricantes e laboratórios de testes. Em certos casos, optámos por baixar voluntariamente a nossa própria pontuação, por precaução, e para evitar interpretações divergentes.

Por exemplo, segundo a Apple, os modelos atuais do iPhone teriam direito à classificação máxima (A) em eficiência energética. No entanto, a marca decidiu atribuir-lhes apenas a classificação B, para prevenir eventuais penalizações por parte de laboratórios independentes que possam interpretar as normas de forma diferente.

O mesmo se aplica à classificação de resistência a quedas. A Apple manifesta reservas quanto à validade dos testes padronizados da UE, referindo que variáveis como o tipo de madeira ou de aço usados nas superfícies de impacto afetam significativamente os resultados, tornando-os pouco representativos do uso real.

Conclusão

Com estas novas etiquetas, os consumidores europeus passam a ter acesso a informação mais transparente sobre a performance ambiental e estrutural dos dispositivos móveis.

Apesar das reservas, a Apple cumpre o regulamento e procura influenciar positivamente o seu aperfeiçoamento futuro.

O objetivo da UE é claro: promover a sustentabilidade, facilitar a escolha informada e incentivar fabricantes a desenvolver produtos mais duráveis, eficientes e fáceis de reparar.