Apple já está a planear o seu segundo iPhone dobrável: poderá ter um formato de “concha”

Apesar de o primeiro iPhone dobrável da Apple continuar envolto em mistério, a gigante tecnológica já parece estar a planear o passo seguinte. A aposta poderá passar por um dispositivo mais compacto, ao estilo "concha", que seguiria o lançamento do seu primeiro modelo.

Apple traz novo concorrente para a batalha dos dobráveis

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple estará a explorar o desenvolvimento de um "telemóvel dobrável, quadrado e em formato de concha". No entanto, Gurman salienta que este potencial dispositivo está "longe de ter a sua chegada ao mercado garantida", encontrando-se apenas "em fase de estudo" neste momento.

Caso o projeto avance, a Apple posicionar-se-ia para competir diretamente com as opções já estabelecidas no mercado, como a gama Galaxy Z Flip da Samsung e o renovado Motorola Razr. A notícia sugere também um elevado otimismo por parte da Apple quanto ao sucesso do seu primeiro iPhone dobrável, que, segundo rumores, poderá ser lançado ainda este ano.

A empresa parece querer ter planos de sucessão prontos para capitalizar a potencial procura que o primeiro modelo poderá gerar.

Dois protótipos em direções opostas

Esta não é a primeira vez que surgem rumores sobre um iPhone dobrável em formato de concha. Um rumor anterior já havia revelado que a Apple tinha criado protótipos com este design.

No extremo oposto, a newsletter Power On, do próprio Gurman, mencionou que a empresa também pondera um dobrável de maiores dimensões, que abre como um livro.

Anteriormente, Gurman já tinha referido que a Apple considerou um dobrável com um tamanho semelhante ao de um iPad. Contudo, a empresa terá encontrado obstáculos técnicos no desenvolvimento de um dispositivo de tão grande escala, o que poderá adiar um eventual lançamento para 2029.

Leia também: