Vai comprar um computador novo? 7 razões pelas quais deve apostar num fixo

Se está prestes a comprar um computador novo, poderá estar indeciso entre um portátil ou um fixo. Um PC portátil oferece um porte muito mais pequeno. Mas um PC fixo fornece uma maior potência a um preço mais baixo. Qual compensa mais?

1️⃣ Os computadores fixos são mais potentes

O "poder" é uma razão óbvia para comprar uma máquina de trabalho. Embora os computadores portáteis sejam cada vez mais potentes, há um limite para o que pode ser alcançado quando cada componente tem de caber num dispositivo tão pequeno.

O desempenho de topo de gama só se encontra em computadores fixos. E se quiser um portátil com especificações semelhantes às de um fixo, pode esperar pagar significativamente mais por um desempenho idêntico.

Vale a pena notar que a importância do poder depende muito daquilo que pretende fazer com um computador. Se quiser apenas navegar na web, ver vídeos, e fazer processamento de texto, os PCs fixos não oferecem quase nenhuma vantagem.

2️⃣ Os portáteis são geralmente mais caros

A diferença de preços é particularmente notória nos computadores topo de gama, onde um fixo pode facilmente ser metade do preço de um portátil comparável.

Isto é obviamente importante se estiver com um orçamento limitado. Se estiver a pagar significativamente mais pelas mesmas especificações, a diferença de preço pode facilmente ser gasta em componentes ou periféricos mais potentes.

3️⃣ Um computador fixo é mais fácil de atualizar

Os computadores portáteis são muito convenientes quando se pretende transportá-los de um lugar para o outro, mas são o oposto quando se pretende uma atualização. Se quiser atualizar o seu PC fixo, é simplesmente uma questão de abrir a torre e adicionar um componente. Alguns destes são mesmo concebidos de tal forma que já há espaço disponível.

Num computador portátil, é tudo "embalado". Isto leva a restrições significativas sobre o que se pode atualizar. Também torna realmente difícil a instalação de qualquer coisa.

4️⃣ Os computadores portáteis são mais difíceis de reparar

Os computadores portáteis podem também revelar-se problemáticos quando é necessário fazer uma reparação. Quando um componente individual se estraga, esse componente precisa obviamente de ser substituído. Num fixo, isto é algo que pode ser conseguido com o mínimo de conhecimentos técnicos.

Num computador portátil, abrir o dispositivo sem estragar nada pode ser um desafio, e os componentes individuais nem sempre podem ser substituídos.

5️⃣ Computadores portáteis fazem mais barulho

Os computadores fixos variam muito em termos de emissão de ruído. Mas se quiser comprar um computador que seja completamente silencioso independentemente dos programas que estiver a executar, não são difíceis de encontrar. Isto porque uma torre tem espaço suficiente para instalar tantas ventoinhas quantas forem necessárias para manter as coisas frescas sem adicionar ruído.

As ventoinhas instaladas nos computadores portáteis são escolhidas principalmente pelo seu tamanho. Isto faz com que muitos se tornem barulhentos quando executam aplicações mais pesadas.

7️⃣ PCs fixos oferecem mais portas

Os fixos têm uma grande variedade de portas, o que lhe permite ligar tantos periféricos quantos desejar. Se uma porta específica não estiver disponível, também poderá ser possível adicionar uma. Os computadores portáteis não oferecem este nível de flexibilidade. Devido a restrições de espaço, há um limite para quantas portas podem ser instaladas.

8️⃣ Pode construir o seu próprio computador fixo

Os computadores portáteis são agora vendidos numa grande variedade de configurações. A maioria das fabricantes fornece uma grande variedade de opções em termos de processador, RAM, e disco. Ao mesmo tempo, continua a escolher a partir de uma lista específica fornecida pela fabricante.

Ao optar por uma torre, pode literalmente construí-la como quiser. Isto proporciona um nível de escolha muito mais elevado e permite-lhe conceber um computador adaptado às suas necessidades específicas.

