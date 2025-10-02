OpenAI supera a SpaceX como a maior startup do mundo

Após um acordo para ajudar os funcionários a venderem as suas ações da empresa a investidores, a OpenAI supera a SpaceX e é, agora, a maior startup do mundo.

Apesar do notável caminho que tem percorrido no campo da Inteligência Artificial (IA), após dar-lhe mote, em 2022, com o lançamento do ChatGPT, a OpenAI gera receitas, mas não gera lucro.

Ainda assim, por ser um dos líderes do esforço global para construir centros de dados e desenvolver produtos baseados em IA, a empresa reconhece o entusiasmo dos investidores em torno do seu negócio e, por isso, conduziu um acordo para ajudar antigos e atuais funcionários a venderem as suas ações.

Conforme noticiado pela imprensa internacional, a empresa concluiu o acordo com uma valorização de 500 mil milhões de dólares, ultrapassando a SpaceX enquanto maior startup do mundo.

A oferta foi apresentada aos antigos e atuais funcionários elegíveis, no início de setembro, com participação aberta àqueles que detinham ações há mais de dois anos.

Agora, sabe-se que os funcionários venderam cerca de 6,6 mil milhões de dólares em ações a investidores, incluindo a Thrive Capital, SoftBank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX, de Abu Dhabi, e T Rowe Price, segundo uma pessoa familiarizada com o tema.

As principais startups dos Estados Unidos costumam negociar a venda de ações para os seus funcionários como forma de recompensar e reter as equipas, além de atrair investidores externos.

Neste caso, a OpenAI procura aproveitar a procura dos investidores para fornecer aos funcionários liquidez que reflita o crescimento da empresa.

O valor total das unidades elegíveis vendidas no mercado secundário ficou aquém dos 10,3 mil milhões de dólares em ações que a OpenAI permitiu vender. Isto pode significar que antigos e atuais funcionários confiam na viabilidade a longo prazo do negócio, segundo a pessoa familiarizada com o assunto.

OpenAI consolida-se enquanto empresa

Este marco acontece num momento em que a empresa de Sam Altman está em negociações com a Microsoft para se tornar numa empresa com fins lucrativos tradicional.

Recorde-se que a OpenAI foi fundada, em 2015, como uma empresa sem fins lucrativos dedicada a promover a IA "da forma que mais provavelmente beneficie a humanidade como um todo".