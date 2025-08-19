Salário de agosto e setembro vai ser mais elevado! Saiba porquê…
O seu salário de agosto e setembro vai ser mais elevado comparativamente aos meses anteriores. Saiba a razão deste aumento.
O Governo publicou novas tabelas de IRS com descontos mais baixos, aplicáveis já a partir de agosto.
As novas tabelas de retenção na fonte do IRS para 2025 introduzem duas fases distintas e alterações significativas nas taxas:
Agosto e setembro – Efeito retroativo
- Será aplicada uma retenção de IRS reduzida ou nula, para compensar o imposto retido em excesso desde janeiro:
- Salários até cerca de €1 136 ficarão isentos de IRS, se só existe um titular ou o casal aufere rem/ambos € ≤ € 1 136 (ou € 1 081 para casados com apenas um rendimento separado)
- Pensões até €1 116 (ou €1 152 para caso similar) também ficam isentas
A título de exemplo, para um salário de 1 500 euros, a retenção desce de €186 para apenas €8 nestes dois meses.
No final do mês de agosto, verifique se a sua entidade está já a aplicar as novas tabelas desde agosto (caso contrário, poderão corrigir até dezembro). Confirme a retenção nos recibos de salário/pensão — especialmente em agosto e outubro — para garantir que está correta.
As novas tabelas podem ser consultadas aqui.
Com esta redução do IRS, os contribuintes sentem já o alívio fiscal, ficando com mais liquidez de forma imediata, sem ter que esperar pelo reembolso do próximo ano!
Mas na prática no momento não tem diferença, só na altura de fazer o IRS.
É necessário é combater é o escalabro de subida de preços principalmente nos preços das rendas.
Rendas, seguros,…
E as taxas de IRS que estão estupidamente altas.
Não esquecer que para além do IRS, descontamos para a SS.
Em Abril, pagamos…
Não se preocupem. Em Abril seremos novamente notificados para devolver o que foi descontado a menos agora.
Não está a ser descontado a menos. Está-te a ser devolvido o valor de IRS que pagaste a mais desde janeiro deste ano, uma vez que as alterações feitas aos escalões de IRS têm efeitos retroativos a esse mês. Isso está bem explicado no artigo.
O Estado dá com uma mão e tira com duas! No apuramento do IRS para o ano que vem, vem o pessoal gritar.
Com as retenções, maiores ou menores, o Estado não dá nem tira nada. O IRS deve ser cobrado no ano a que respeita o vencimento. Para isso, existem a tabelas de retenção do IRS, que devem ser elaboradas de modo a que o valor seja próximo do valor devido. Com a liquidação final do imposto, no ano seguinte, conhecidas todas as deduções e outros acertos é que é é calculado o valor devido – e, ou o contribuinte tem que fazer um pagamento adicional, ou é reembolsado do que pagou a mais.
Aqui há uns anos, era normal receber-se reembolsos- e acusava-se o Estado de estar a obrigar os contribuintes a conceder-lhe um empréstimo forçado. Sendo certo que muitos não se importavam, viam isso como uma poupança forçada, para poupar dinheiro para as férias. Agora, se em vez de reembolso se for pagar, dói – mas o valor do imposto é o mesmo.
a ideia é reter menos imposto para as coisas serem equilibradas, quem tem de pagar é porque não gastou o que devia ou gastou sem fatura
Ok, ainda bem que demonstras a tua ignorância em como funciona o IRS.
Tanta falta de literacia financeira nesta secção de comentários. Credo.
é uma questão fiscal por isso e iliteracia será ao nível fiscal e não financeiro. misturar as duas já não é um bom sinal mas podes sempre tentar explicar para os leigos 😉
O país vai continuar assim porque o estado o quer. Da jeito que as pessoas pouco percebam.
Errado!
As pessoas não percebem porque nem sequer tentam perceber, hoje em dia a informação está ao alcance de 99% da população e em muitos casos é explicada como se fosse para crianças de 10 anos.
O pior cego é aquele que não quer ver e neste caso o pior burro é o que não quer aprender.
Uma vergonha, nos brasileiros não deviamos ter IRS nunca, sem nos esse pais não funciona.
o que tu queres sei eu! mas é só até aos dois anos e por recomendação da oms
acho que há aviões de volta para fugir da vergonha
Mas afinal querem ser tratados com ovelhas e avançar dinheiro ao estado todos os meses e depois esperar que ele devolva ou querem ser gente e pagar o minimo em avanço e depois fazer contas no ano seguinte ?
Decidam-se…
Os cínicos dirão que isto não passa de propaganda com vista às eleições autárquicas. Mas eu falei com o meu amigo Dr. Luis de Spinum e Montenegro que me garantiu que não é nada disso, que o governo, altruísta, só quer ajudar os portugueses. Mai nada.