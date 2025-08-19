Salário de agosto e setembro vai ser mais elevado! Saiba porquê…

O seu salário de agosto e setembro vai ser mais elevado comparativamente aos meses anteriores. Saiba a razão deste aumento.

O Governo publicou novas tabelas de IRS com descontos mais baixos, aplicáveis já a partir de agosto.

As novas tabelas de retenção na fonte do IRS para 2025 introduzem duas fases distintas e alterações significativas nas taxas:

Agosto e setembro – Efeito retroativo

Será aplicada uma retenção de IRS reduzida ou nula, para compensar o imposto retido em excesso desde janeiro: Salários até cerca de €1 136 ficarão isentos de IRS , se só existe um titular ou o casal aufere rem/ambos € ≤ € 1 136 (ou € 1 081 para casados com apenas um rendimento separado) Pensões até €1 116 (ou €1 152 para caso similar) também ficam isentas



A título de exemplo, para um salário de 1 500 euros, a retenção desce de €186 para apenas €8 nestes dois meses.

No final do mês de agosto, verifique se a sua entidade está já a aplicar as novas tabelas desde agosto (caso contrário, poderão corrigir até dezembro). Confirme a retenção nos recibos de salário/pensão — especialmente em agosto e outubro — para garantir que está correta. As novas tabelas podem ser consultadas aqui.

Com esta redução do IRS, os contribuintes sentem já o alívio fiscal, ficando com mais liquidez de forma imediata, sem ter que esperar pelo reembolso do próximo ano!