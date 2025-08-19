PplWare Mobile

Salário de agosto e setembro vai ser mais elevado! Saiba porquê…

Autor: Pedro Pinto

  1. Luis Henrique Silva says:
    19 de Agosto de 2025 às 13:05

    Mas na prática no momento não tem diferença, só na altura de fazer o IRS.
    É necessário é combater é o escalabro de subida de preços principalmente nos preços das rendas.

  2. ahahah says:
    19 de Agosto de 2025 às 13:10

    Em Abril, pagamos…

  3. bst says:
    19 de Agosto de 2025 às 13:20

    Não se preocupem. Em Abril seremos novamente notificados para devolver o que foi descontado a menos agora.

    • PTO says:
      19 de Agosto de 2025 às 14:00

      Não está a ser descontado a menos. Está-te a ser devolvido o valor de IRS que pagaste a mais desde janeiro deste ano, uma vez que as alterações feitas aos escalões de IRS têm efeitos retroativos a esse mês. Isso está bem explicado no artigo.

  4. cK says:
    19 de Agosto de 2025 às 13:28

    O Estado dá com uma mão e tira com duas! No apuramento do IRS para o ano que vem, vem o pessoal gritar.

    • Max says:
      19 de Agosto de 2025 às 13:54

      Com as retenções, maiores ou menores, o Estado não dá nem tira nada. O IRS deve ser cobrado no ano a que respeita o vencimento. Para isso, existem a tabelas de retenção do IRS, que devem ser elaboradas de modo a que o valor seja próximo do valor devido. Com a liquidação final do imposto, no ano seguinte, conhecidas todas as deduções e outros acertos é que é é calculado o valor devido – e, ou o contribuinte tem que fazer um pagamento adicional, ou é reembolsado do que pagou a mais.
      Aqui há uns anos, era normal receber-se reembolsos- e acusava-se o Estado de estar a obrigar os contribuintes a conceder-lhe um empréstimo forçado. Sendo certo que muitos não se importavam, viam isso como uma poupança forçada, para poupar dinheiro para as férias. Agora, se em vez de reembolso se for pagar, dói – mas o valor do imposto é o mesmo.

    • Zé Fonseca A. says:
      19 de Agosto de 2025 às 13:55

      a ideia é reter menos imposto para as coisas serem equilibradas, quem tem de pagar é porque não gastou o que devia ou gastou sem fatura

    • PTO says:
      19 de Agosto de 2025 às 14:38

      Ok, ainda bem que demonstras a tua ignorância em como funciona o IRS.

  5. Miguel Lopes says:
    19 de Agosto de 2025 às 13:52

    Tanta falta de literacia financeira nesta secção de comentários. Credo.

    • MLopes says:
      19 de Agosto de 2025 às 14:12

      é uma questão fiscal por isso e iliteracia será ao nível fiscal e não financeiro. misturar as duas já não é um bom sinal mas podes sempre tentar explicar para os leigos 😉

    • Sérgio V. says:
      19 de Agosto de 2025 às 14:17

      O país vai continuar assim porque o estado o quer. Da jeito que as pessoas pouco percebam.

      • PTO says:
        19 de Agosto de 2025 às 14:40

        Errado!

        As pessoas não percebem porque nem sequer tentam perceber, hoje em dia a informação está ao alcance de 99% da população e em muitos casos é explicada como se fosse para crianças de 10 anos.

        O pior cego é aquele que não quer ver e neste caso o pior burro é o que não quer aprender.

  6. Luis Trabalha says:
    19 de Agosto de 2025 às 13:55

    Uma vergonha, nos brasileiros não deviamos ter IRS nunca, sem nos esse pais não funciona.

  7. Wykzl says:
    19 de Agosto de 2025 às 14:08

    Mas afinal querem ser tratados com ovelhas e avançar dinheiro ao estado todos os meses e depois esperar que ele devolva ou querem ser gente e pagar o minimo em avanço e depois fazer contas no ano seguinte ?
    Decidam-se…

  8. Mapril says:
    19 de Agosto de 2025 às 14:35

    Os cínicos dirão que isto não passa de propaganda com vista às eleições autárquicas. Mas eu falei com o meu amigo Dr. Luis de Spinum e Montenegro que me garantiu que não é nada disso, que o governo, altruísta, só quer ajudar os portugueses. Mai nada.

