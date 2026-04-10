Plataformas de compras online: como comprar com mais segurança

As plataformas de compras online tornaram-se parte do dia a dia de milhões de consumidores. Do ponto de vista da cibersegurança, comprar nestes sites pode ser relativamente seguro, mas os utilizadores devem manter-se atentos a riscos como tentativas de imitação de marca, phishing, roubo de credenciais e exposição excessiva de dados pessoais.

O problema nem sempre está nas plataformas, que investem em sistemas de segurança para proteger as transações. O verdadeiro perigo surge muitas vezes fora dos sites oficiais: em emails, mensagens de WhatsApp, SMS, anúncios ou links que imitam as marcas.

É precisamente nesses pontos de contacto que surgem muitos dos esquemas, frequentemente disfarçados de comunicações legítimas ou promoções apelativas.

Segundo o Relatório de Ameaças 2025 da ESET, os cibercriminosos continuam a aperfeiçoar conteúdos fraudulentos para levar os utilizadores a clicar, partilhar dados ou instalar conteúdos sem se aperceberem do risco.

As previsões da empresa para 2026 destacam também uma tendência clara: os ataques estão cada vez mais personalizados e credíveis, com recurso à inteligência artificial para replicar linguagem, design e padrões de comunicação. O resultado é uma manipulação eficaz da perceção do consumidor, que acredita estar a interagir com uma entidade legítima.

Como comprar online com mais segurança

A ESET recomenda medidas simples, mas essenciais:

Utilize um email dedicado apenas para compras online ou para interações com estas plataformas. Isto ajuda a identificar tentativas de fraude e a separar a sua atividade pessoal.

Crie palavras-passe fortes e únicas. Evite utilizar logins de redes sociais para criar contas, uma vez que, embora mais rápidos, aumentam a partilha de dados entre serviços. Prefira sempre autenticação multifator (MFA).

Não guarde métodos de pagamento nas contas, reduzindo o risco em caso de violação de segurança. Opte por fazer pagamentos através de PayPal ou cartões virtuais de compra única.

Limite ao máximo o consentimento para marketing e anúncios personalizados.

Utilize uma solução de segurança atualizada, com capacidades anti-phishing e antimalware, capaz de ajudar a bloquear links maliciosos, páginas falsas e outros conteúdos suspeitos.

Ignore links suspeitos e prefira aceder através do site em vez de aplicações, que tendem a solicitar mais permissões do dispositivo.

Consumidores informados são consumidores mais seguros

A ESET alerta que, no contexto das compras online, o risco nem sempre está na plataforma em si, mas também em tudo o que a rodeia, desde sites falsos e mensagens fraudulentas até promoções enganosas criadas para explorar a confiança do consumidor. A empresa sublinha ainda que proteger a conta, limitar a partilha de dados pessoais e adotar hábitos de compra mais seguros continua a ser essencial para reduzir o risco de fraude.