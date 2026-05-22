“Multibanco Social” vai chegar às freguesias mais isoladas de Portugal

De nome "Multibanco Social", o projeto-piloto arranca até ao final do primeiro semestre e pode abranger cerca de duas dezenas de freguesias sem acesso a numerário.

A SIBS está a trabalhar, em conjunto com bancos e entidades públicas, numa solução para levar caixas automáticas às zonas do país onde o acesso a dinheiro físico é praticamente inexistente.

O chamado "Multibanco social" deverá ser apresentado ao público até ao final de junho.

41% das freguesias sem acesso a numerário

Portugal tem um problema sério de desigualdade no acesso a dinheiro em numerário. Apesar de mais de 98% da população viver a menos de cinco quilómetros de uma caixa automática ou balcão bancário, esses números nacionais escondem uma realidade bem diferente nas zonas do interior.

Segundo dados do Banco de Portugal referentes a 2022, mais de 1200 freguesias, o equivalente a cerca de 41% do total, não têm qualquer meio físico de levantamento de dinheiro.

Em alguns casos, é preciso percorrer até 17 quilómetros para encontrar uma caixa automática.

Este problema agravou-se nos últimos anos com o encerramento de balcões bancários e a retirada de caixas automáticas em diversas localidades, afetando particularmente populações vulneráveis e idosas.

"Multibanco Social" leva caixas automáticas para as juntas de freguesia

Para combater este "deserto de numerário", a SIBS está a desenvolver uma solução que passará pela instalação de caixas automáticas nas juntas de freguesia das regiões mais afastadas.

O projeto-piloto abrangerá cerca de duas dezenas de freguesias e o seu lançamento está previsto para os próximos meses.

A empresa confirmou que está a trabalhar "em conjunto com diversas entidades públicas numa solução que alargue o acesso a numerário e outras operações financeiras do dia-a-dia" às regiões identificadas pelo Banco de Portugal como mais carenciadas.

No mínimo, estes equipamentos permitirão levantamentos de dinheiro, mas poderão também incluir serviços como pagamentos e transferências, dependendo das decisões dos parceiros envolvidos.

Cash-in-shop: outra solução em cima da mesa

Além do chamado "Multibanco social", está também a ser equacionada a possibilidade de levantar dinheiro diretamente em supermercados e comércio local, por via de um modelo conhecido como cash-in-shop, já comum em vários países europeus, nomeadamente Alemanha e Países Baixos.

Esta abordagem funciona da seguinte forma: o cliente paga as compras com cartão e solicita, por exemplo, 20 euros extra em dinheiro. O comerciante entrega esse valor em notas e o montante total é debitado na conta.

Em Portugal, os pontos de acesso a este serviço no comércio são ainda muito escassos, mas a nova diretiva europeia de pagamentos cria condições mais favoráveis para a sua expansão.

Banco de Portugal não quer "deixar ninguém para trás"

O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, tem sido um dos principais defensores desta causa. Em março, sublinhou que o objetivo não é forçar ninguém a usar dinheiro físico, mas garantir que a escolha existe.

Se as pessoas quiserem ter acesso ao numerário, devem ter essa possibilidade. Se as pessoas preferem pagar com os seus telemóveis ou com os seus cartões, também devem ter essa possibilidade.

Afirmou Álvaro Santos Pereira, clarificando que "o Banco de Portugal não quer deixar ninguém para trás".

Leia também: