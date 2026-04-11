Artemis II regressou a casa

Depois de 10 dias de missão, a Artemis II chegou hoje à Terra após ter voltado à órbita da Lua, 50 anos depois e de ter batido um novo recorde.

Artemis II chegou à Terra: sucesso total

Cápsula Orion desceu mais de 120 mil metros em 13 minutos e dirigiu-se para uma zona especial de amaragem ao largo da Califórnia.

Depois de 6 minutos de total blackout nas comunicações, a nave espoletou os paraquedas e amarou de forma controlada, trazendo para terra os 4 astronautas.

Mais de meio século, a humanidade volta a ver a Lua de perto

A Artemis II marca o regresso dos voos tripulados à órbita da Lua, sendo a primeira missão com astronautas do programa Artemis.

Desde o lançamento, a NASA colocou uma tripulação a bordo da cápsula Orion numa trajetória de circum-navegação lunar.

A missão teve como objetivo principal testar todos os sistemas em condições reais, incluindo navegação, comunicações, suporte de vida e desempenho da nave com humanos a bordo.

Após sair da órbita da Terra, a Orion realizou um sobrevoo da Lua, aproveitando a sua gravidade para executar uma manobra de retorno.

Durante vários dias, a tripulação manteve operações contínuas, recolhendo dados essenciais para preparar futuras missões, em especial a Artemis III, que deverá voltar a colocar humanos na superfície lunar.

A missão chegou agora ao fim, com o regresso à Terra, tendo conseguido uma reentrada na atmosfera, que era um dos momentos mais críticos, totalmente controlada.

O sucesso desta etapa será determinante para validar a segurança e a fiabilidade de todo o sistema Artemis. E do que ainda virá com a próxima missão.

A Artemis II levou uma tripulação de quatro astronautas, escolhidos para representar experiência, diversidade e cooperação internacional.

Quem são os astronautas

A comandante da missão é Reid Wiseman, responsável pela liderança global da operação e pela segurança da tripulação.

O piloto é Victor Glover, que supervisiona os sistemas de voo e a navegação. Tornou-se já uma figura histórica por ter sido o primeiro afro-americano a integrar uma missão de longa duração na Estação Espacial Internacional.

A especialista de missão Christina Koch tem um papel central nas operações científicas e técnicas. Destaca-se por ter participado na primeira caminhada espacial totalmente feminina e por deter um dos voos espaciais mais longos realizados por uma mulher.

A missão inclui ainda Jeremy Hansen, representante da Canadian Space Agency, sendo o primeiro canadiano a viajar até à órbita lunar.

Uma tripulação com significado histórico

Esta equipa não foi escolhida apenas pela competência técnica. Representa também um marco simbólico: é a primeira vez que uma mulher e uma pessoa negra participam numa missão lunar.

Além disso, reforça a colaboração internacional, com o Canadá a integrar uma missão desta dimensão.