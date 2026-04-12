Windows 11: Microsoft admite bug com o relógio, mas é intencional

Alguns utilizadores acreditam ter descoberto um novo bug no Windows 11. A hora apresentada no ecrã de bloqueio nem sempre é a mesma que a hora apresentada no relógio do ambiente de trabalho. A Microsoft explica o motivo no seu blogue.

O Windows 11 tem bug no relógio

Ao iniciar o computador com o Windows 11, é apresentado o ecrã de bloqueio de segurança. Pode então inserir a sua palavra-passe ou fazer login num perfil específico. Mas o descoberto mostra que o comportamento do relógio apresentado no ecrã de bloqueio do Windows não é o esperado.

Recentemente, alguns utilizadores do Windows pensaram ter descoberto um novo bug no sistema. Repararam que a hora apresentada no ecrã de bloqueio nem sempre coincide com a hora apresentada no ambiente de trabalho, tanto no Windows 10 como no 11. Por exemplo, o ecrã de bloqueio apresenta 13h30, enquanto o relógio do ambiente de trabalho mostra 13h31.

Uma pequena diferença de um minuto, sim, mas que pode ser preocupante quando ocorre repetidamente. Mas será mesmo um bug? Na verdade, não. A Microsoft publicou mesmo um artigo no seu blog para esclarecer a situação. A empresa explica que este é um "comportamento normal" do Windows e que este "comportamento é específico do ecrã de bloqueio seguro". Este fenómeno é "intencional" .

Comportamento afinal é intensionala

A Microsoft explica no seu blogue que o relógio apresentado no ecrã de bloqueio do Windows é atualizado a cada 30 segundos. O relógio no ambiente de trabalho, no entanto, é baseado na hora do sistema e é atualizado em tempo real.

Como deve imaginar, estas duas visualizações de hora nem sempre coincidem perfeitamente, dado que a hora apresentada no ecrã de bloqueio é atualizada a cada 30 segundos. Esta pequena discrepância, obviamente, não afeta a precisão da hora do sistema nem os registos de eventos, auditorias ou carimbos de data/hora.

A Microsoft descreve este problema como "puramente visual" e não tem planos para o corrigir. No entanto, a empresa irá proceder a uma reformulação estética de certos elementos da interface do Windows 11.