Publicidade de 90 segundo no YouTube? Google esclareceu tudo

Esta semana surgiu mais uma notícia sobre a publicidade do YouTube e a duração deste elemento. Falava-se em novas propostas que não podiam ser ignoradas. Agora, o YouTube esclareceu que os anúncios de 90 segundos não eram reais, mas sim um erro de temporizador, e confirmou que já está a tratar de uma correção.

Há ou não nova publicidade no YouTube?

A controvérsia surgiu há alguns dias, quando vários relatos afirmavam que estavam a aparecer anúncios de 90 segundos no YouTube e que não podiam ser ignorados. Após vários dias de queixas dos utilizadores, a plataforma esclareceu o sucedido: não se tratava de um novo formato de anúncio, mas sim de uma falha técnica .

Esta semana, vários utilizadores das aplicações YouTube TV começaram a reportar tempos de espera invulgarmente longos para anúncios. Em muitos casos, as contagens decrescentes de 90 segundos apareciam sem opção para saltar o conteúdo, causando preocupação e frustração.

No entanto, o próprio YouTube já tinha afirmado que este comportamento não fazia parte de nenhuma experiência. Agora, a empresa confirmou definitivamente a origem do problema e garante que já está a trabalhar numa solução.

Google esclareceu tudo e é um erro

Segundo a empresa, o problema teve origem num erro de interface : “Verificámos que isto foi o resultado de um bug, que fez com que fossem apresentados cronómetros mais longos e imprecisos para anúncios mais curtos. Já estamos a implementar uma correção.” Portanto, os anúncios não tinham, na realidade, 90 segundos de duração; o cronómetro exibia uma duração incorreta .

Além disso, o YouTube procurou reforçar a sua posição para evitar mal-entendidos: "Como já afirmámos, não temos um formato de anúncio de 90 segundos que não possa ser ignorado, e isso não fez parte de nenhum teste." Com este esclarecimento, a plataforma pretende acalmar as críticas e deixar claro que não haverá alterações nas suas políticas de publicidade.

Atualmente, os anúncios não saltáveis ​​no YouTube têm um limite oficial de 30 segundos . Embora existam anúncios mais longos, estes podem ser ignorados após alguns segundos. Por enquanto, não foram fornecidos detalhes concretos sobre a causa exata do erro ou quanto tempo levará para a implementação completa da solução.