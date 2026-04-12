Este website diz-lhe onde abastecer mais barato em Portugal

Quem conduz regularmente sabe o peso que os combustíveis têm no orçamento mensal, especialmente nas últimas semanas, com os preços a oscilarem de forma impraticável para muitas pessoas. Conheça ou recorde o website que lhe diz onde abastecer mais barato em Portugal.

O Mais Gasolina é uma plataforma online portuguesa dedicada exclusivamente aos preços dos combustíveis em Portugal continental.

Fundada em maio de 2006 por Eduardo Maio, foi o primeiro website do género em Portugal e mantém-se, duas décadas depois, como uma referência para quem quer abastecer de forma mais inteligente.

O conceito é simples e particularmente útil hoje em dia: agregar, em tempo real, os preços praticados por postos de abastecimento de todo o país - gasolina 95, gasolina 98, gasóleo e GPL auto -, permitindo ao utilizador comparar e encontrar a opção mais barata perto de si ou a nível nacional.

Modelo colaborativo é um dos trunfos

A plataforma alimenta-se de duas fontes complementares. Por um lado, recebe dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG); por outro, conta com uma comunidade ativa de mais de 21 mil utilizadores registados, entre consumidores, colaboradores de postos e revendedores, que atualizam os preços directamente no site ou na aplicação móvel, disponível para Android.

Este modelo colaborativo é o que torna o Mais Gasolina relativamente fiável e atualizado. A equipa da plataforma monitoriza em segundo plano as alterações submetidas pela comunidade, por forma a garantir a qualidade dos dados apresentados.

O que é possível ver na plataforma?

As funcionalidades disponíveis vão além de uma simples lista de preços, com o website a oferecer um comparador que calcula se vale a pena fazer um desvio de rota para abastecer num posto mais barato, tendo em conta a distância e o consumo extra.

Há, também, estatísticas detalhadas com a evolução histórica dos preços por semana, alertas de subidas e descidas de preços, e um mapa interativo com todos os postos do país.

Quem preferir consultar tudo pelo telemóvel, pode fazê-lo através da app, que replica as funcionalidades website e permite ainda guardar postos favoritos e ativar notificações de preço.

Website volta a ser particularmente útil

Numa altura em que o preço dos combustíveis atingiu recentemente máximos históricos e os valores continuam assustadoramente voláteis, ter uma ferramenta como o Mais Gasolina à distância de um clique faz todo o sentido.

Aliás, de acordo com o próprio website, os utilizadores do Mais Gasolina poupam em média 7,13 euros por depósito.

A plataforma está disponível aqui e a utilização é totalmente gratuita. Deixe nos comentários outras plataformas semelhantes que conheça e considere completas!

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