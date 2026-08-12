ChatGPT e Gemini alcançam a marca histórica de mil milhões de utilizadores

O mercado da inteligência artificial (IA) generativa atingiu um novo patamar histórico com duas das maiores plataformas do mundo a superarem barreiras impressionantes de adoção global. O ChatGPT da OpenAI e o Gemini da Google contam agora com mais de mil milhões de utilizadores ativos.

A corrida pela liderança dos chatbots

O ChatGPT atingiu este patamar há algumas semanas, embora a OpenAI tenha optado por partilhar a novidade de forma discreta num artigo de blog focado nas rotinas dos utilizadores. Dados de analistas externos já apontavam para que o chatbot tivesse cruzado essa linha em junho, mas a confirmação oficial só chegou no início de agosto.

Segundo porta-vozes da empresa, a plataforma superou essa meta há algum tempo, registando inclusivamente mil milhões de utilizadores semanais em julho.

No entanto, a análise destes números revela algumas nuances importantes sobre o crescimento do setor. Em fevereiro deste ano, a OpenAI indicava que o ChatGPT contava com 900 milhões de utilizadores ativos semanais.

O facto de ter demorado cinco meses para alcançar a meta seguinte sugere uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento daquela que foi, durante muito tempo, considerada a aplicação de crescimento mais rápido da história.

A recuperação meteórica do Gemini da Google

Por outro lado, a Google tem demonstrado uma aceleração impressionante com o Gemini. Em fevereiro, a gigante tecnológica reportava 750 milhões de utilizadores mensais, número que subiu para 950 milhões em julho e que, recentemente, ultrapassou a barreira dos mil milhões.

Sundar Pichai, CEO da empresa, confirmou publicamente que este é o produto com o desenvolvimento mais veloz de sempre no ecossistema da marca.

Outras alternativas de relevo, como o Claude da Anthropic, continuam a crescer a bom ritmo, embora a empresa não divulgue dados oficiais, com estimativas de mercado a apontar para dezenas de milhões de utilizadores.

Embora seja complexo comparar métricas semanais com mensais, torna-se evidente que, enquanto o ChatGPT mantém o volume total de tráfego, o Gemini destaca-se pela sua velocidade de expansão no mercado global.

A estratégia de integração nos dispositivos móveis

É relevante notar que os números apresentados pela Google dizem respeito à aplicação Gemini propriamente dita, excluindo as integrações indiretas noutros serviços da empresa. Contudo, a presença nativa do assistente no sistema operativo Android desempenha um papel importante.

De forma surpreendente, mais de 100 milhões de utilizadores ativos utilizam o Gemini em dispositivos iOS, o que demonstra que a esmagadora maioria da base de utilizadores provém do ecossistema Android. Este cenário justifica o interesse crescente da OpenAI no desenvolvimento de hardware próprio para tentar reduzir a dependência de plataformas rivais.

A disputa tecnológica intensificou-se nos últimos meses, com as empresas a lançarem atualizações constantes e a enfrentarem a concorrência forte do mercado asiático. O ChatGPT continua a ser a marca mais reconhecida pelo público em geral, mas a sua vantagem histórica está a diluir-se rapidamente.

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