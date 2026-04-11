Adeus ao Copilot? Microsoft começa a remover a IA das apps do Windows 11
Cada vez temos mais a IA presente e a ser usada por todos. Há espaço para todas as ideais, mas algumas parecem não cativar os utilizadores. A Microsoft segue este caminho e está a remover o Copilot do Bloco de Notas do Windows 11, revertendo os seus planos de incluir esta IA em todas as aplicações do sistema.
Microsoft começa a tirar IA das apps do Windows 11
A IA está a passar por um boom que a tornou presente em todo o lado, mas em alguns casos os utilizadores não partilham o entusiasmo da maioria das empresas tecnológicas. Isso aconteceu com o Copilot e a sua omnipresença no Windows 11 e nas suas apps, que está a inverter-se. Os planos eram para integrar o Copilot, a sua IA para Windows, nos elementos do sistema operativo para o tornar mais funcional e útil para os utilizadores.
Uma dessas aplicações era o Bloco de Notas no Windows 11. Qual é o problema? Muitas pessoas consideram decisões como a chave Copilot ou a integração desta ferramenta em todo o sistema como um incómodo, dado que as aberturas acidentais são muito comuns, enquanto muitas outras a rejeitam devido a implicações éticas e de segurança.
Latest Notepad app update for Insiders (11.2512.28.0) removes Copilot branding from the write/rewrite/summarize tools. They're now simply called "Writing Tools" and the icon is now a sparkly pen. pic.twitter.com/kD0Dw9GdvB
— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 9, 2026
Agora, na mais recente atualização do Bloco de Notas do Windows 11, através do programa Windows Insider para testadores de software, que geralmente recebem novas funcionalidades antes de todas as outras, a Microsoft decidiu remover o botão Copilot que tinha adicionado há dois anos, como relatado.
Será que este é um adeus ao Copilot?
Em vez disso, esta aplicação substituiu a função original por um botão dedicado às ferramentas de escrita, facilitando a compreensão do seu propósito dentro da aplicação de documentos. Inclui características como reescrever, resumir, alterar o tom e muito mais.
The "AI Features" heading in app settings has also been renamed to "Advanced Features": pic.twitter.com/MN4ErEwbMm
— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 9, 2026
Este exemplo ilustra uma tendência que se pode consolidar com o tempo noutras aplicações nativas do Windows 11, reduzindo a presença do Copilot no sistema, mas sem eliminar os recursos que utilizam inteligência artificial. As alterações no Bloco de Notas que apareceram no Windows Insider não se limitam à barra de ferramentas da aplicação, mas também se estendem à secção de definições.
Nesta secção, a Microsoft decidiu renomear a secção Recursos de IA para Recursos Avançados e até incluiu uma opção para desativar todos os recursos de IA, caso o utilizador pretenda. Isto acontece depois de a Microsoft já ter decidido não incorporar a IA do Copilot numa parte essencial do Windows 11, como o explorador de ficheiros e as notificações do sistema operativo, contrariando o que tinha planeado.