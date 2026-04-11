Adeus ao Copilot? Microsoft começa a remover a IA das apps do Windows 11

Cada vez temos mais a IA presente e a ser usada por todos. Há espaço para todas as ideais, mas algumas parecem não cativar os utilizadores. A Microsoft segue este caminho e está a remover o Copilot do Bloco de Notas do Windows 11, revertendo os seus planos de incluir esta IA em todas as aplicações do sistema.

Microsoft começa a tirar IA das apps do Windows 11

A IA está a passar por um boom que a tornou presente em todo o lado, mas em alguns casos os utilizadores não partilham o entusiasmo da maioria das empresas tecnológicas. Isso aconteceu com o Copilot e a sua omnipresença no Windows 11 e nas suas apps, que está a inverter-se. Os planos eram para integrar o Copilot, a sua IA para Windows, nos elementos do sistema operativo para o tornar mais funcional e útil para os utilizadores.

Uma dessas aplicações era o Bloco de Notas no Windows 11. Qual é o problema? Muitas pessoas consideram decisões como a chave Copilot ou a integração desta ferramenta em todo o sistema como um incómodo, dado que as aberturas acidentais são muito comuns, enquanto muitas outras a rejeitam devido a implicações éticas e de segurança.

Agora, na mais recente atualização do Bloco de Notas do Windows 11, através do programa Windows Insider para testadores de software, que geralmente recebem novas funcionalidades antes de todas as outras, a Microsoft decidiu remover o botão Copilot que tinha adicionado há dois anos, como relatado.

Será que este é um adeus ao Copilot?

Em vez disso, esta aplicação substituiu a função original por um botão dedicado às ferramentas de escrita, facilitando a compreensão do seu propósito dentro da aplicação de documentos. Inclui características como reescrever, resumir, alterar o tom e muito mais.

Este exemplo ilustra uma tendência que se pode consolidar com o tempo noutras aplicações nativas do Windows 11, reduzindo a presença do Copilot no sistema, mas sem eliminar os recursos que utilizam inteligência artificial. As alterações no Bloco de Notas que apareceram no Windows Insider não se limitam à barra de ferramentas da aplicação, mas também se estendem à secção de definições.

Nesta secção, a Microsoft decidiu renomear a secção Recursos de IA para Recursos Avançados e até incluiu uma opção para desativar todos os recursos de IA, caso o utilizador pretenda. Isto acontece depois de a Microsoft já ter decidido não incorporar a IA do Copilot numa parte essencial do Windows 11, como o explorador de ficheiros e as notificações do sistema operativo, contrariando o que tinha planeado.