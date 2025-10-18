Microsoft: afinal existem mais 2 formas de usar o Windows 11 com conta local

A luta mais recente da Microsoft é contra usar uma conta local. A empresa tornou isso como uma obrigatoriedade, algo que muitos não querem. O ataque foi direto aos métodos conhecidos, tendo revelado que estariam bloqueados. A verdade é que estes continuam a existir e hoje trazemos mais 2 que podem ser usados.

Microsoft não quer que se use conta local

Foi na terça-feira, 14 de outubro de 2025, que a Microsoft finalmente descontinuou o Windows 10 para sempre. Isso significa que o Windows 10 continuará a ser executado nos dispositivos em que está instalado, embora permaneça sem atualizações ou patches de segurança. Isso deixa os utilizadores expostos na internet e obrigados a migrar para o Windows 11, algo que muitos ainda resistem por desconfiança, desempenho ou hábito.

Na verdade, a Microsoft há muito que luta para que todos os utilizadores migrem para o Windows 11, permitindo até que computadores incompatíveis instalem a versão mais recente deste sistema operativo. Isto representou um grande retrocesso estratégico, com uma clara ressalva. A Microsoft declarou que tal não era totalmente aconselhável, uma vez que a empresa não garantiria o funcionamento adequado em PCs não certificados.

Outro dos principais "problemas" da gigante de Redmond eram as instalações do Windows 11, que exigiam que o utilizador tivesse e introduzisse uma conta Microsoft para completar o processo. É algo que muitos utilizadores não estavam dispostos a fazer porque não utilizavam uma conta Microsoft diariamente ou não necessitavam de uma para a utilização básica do computador.

Os métodos continuam a existir no Windows 11

Obviamente, a situação sempre se agudizou para resolver estes problemas, e certamente existiam várias soluções alternativas para contornar esta proteção e instalar o Windows 11 sem conta. Isto é algo que a Microsoft sempre procurou, bloqueando sistematicamente todas as opções de contorno, deixando os programadores encarregues de outras soluções alternativas.

Hoje trazemos mais duas opções de bypass que existem e muitos querem conhecer, para permitir instalar o Windows 11 por completo sem precisar de uma conta Microsoft ativa. Estas duas propostas chegam dos canais do YouTube Chris Titus Tech e Britec09, que publicaram guias em vídeo.

Opção 1.

Opção 2.

Estas duas formas mostram que mesmo que a Microsoft tente bloquear a utilização das contas locais, a curiosidade e o engenho consegue contornar todos os limites que são impostos. Certamente que em breve também estes vão ser atacados e, quem sabe, passar a estar na lista dos que já não funcionam.