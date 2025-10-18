PplWare Mobile

Microsoft: afinal existem mais 2 formas de usar o Windows 11 com conta local

· Windows 2 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. guilherme says:
    18 de Outubro de 2025 às 11:26

    O 25H2 já fez das suas não deixa aceder ao teclado e rato em arranque avançado.

    Tentem “Windows update – Opções avançadas – Recuperação – Arranque Avançado”

    E também existe relatos que em alguns utilizadores fica sempre a mensagem no Windows update para fazer restart mesmo depois de instalado.

    Resumindo a Microsoft fez das suas.

  2. Manuel da Rocha says:
    18 de Outubro de 2025 às 11:34

    A Microsoft sempre terá contas locais… O Windows é feito para serviços offline. Por mais que queiram, imitar, Google e Apple, a estrutura, do Windows, não é formatada para 100% online (pelo menos até ao 11). Daí que, vão ter de existir contas locais, para poder ser instalado, mantido e operacionalizado, sem ligações a redes.

