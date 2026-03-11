Windows 11: Microsoft adia funcionalidade muito aguardada da barra de tarefas

A Microsoft acaba de confirmar o adiamento de uma funcionalidade muito aguardada para a barra de tarefas do Windows 11. A pré-visualização rápida do calendário do Windows 11 foi adiada e será lançada ainda este ano, mas é provavelmente para o seu próprio bem.

Microsoft adia funcionalidade muito aguardada

Embora a Microsoft esteja determinada a reconquistar os corações dos utilizadores do Windows 11 , algumas melhorias terão de esperar. Há alguns meses, porém, a empresa de Redmond anunciou a sua intenção de oferecer, numa futura atualização, uma nova funcionalidade muito aguardada pelos utilizadores: a capacidade de exibir rapidamente uma pré-visualização do calendário diretamente a partir da barra de tarefas .

A ausência desta funcionalidade no Windows 11 é bastante intrigante, especialmente porque existia no Windows 10. Se estava ansioso por esta novidade, terá de esperar mais um pouco. A Microsoft, que tinha anunciado oficialmente a chegada desta funcionalidade ao Windows 11 num post de blog, removeu discretamente a menção que indicava a sua chegada para os participantes do programa Insider em dezembro de 2025.

O Windows Central, que notou esta mudança, perguntou à Microsoft sobre o seu lançamento. E, para a boa notícia, a empresa respondeu que a funcionalidade não tinha sido cancelada, mas apenas adiada para "melhorar ativamente aspetos fundamentais da experiência, garantindo que esta cumpre os padrões de qualidade [da empresa] antes de chegar aos clientes". Inicialmente, a Microsoft planeou utilizar o WebView para exibir esta pré-visualização, em vez de uma janela da interface nativa do Windows 11.

Mudança na a barra de tarefas do Windows 11

Esta escolha tecnológica gerou questões entre os utilizadores e pode ser a razão do atraso. A Microsoft, que prefere concentrar-se "em fornecer funcionalidades fiáveis ​​e de alta qualidade no momento da pré-visualização pública ou da disponibilidade geral", confirmou que a funcionalidade chegará nos próximos meses para os participantes do programa Insider, antes de ser implementada em larga escala para os utilizadores algumas semanas depois.

Com este atraso, a empresa de Redmond parece estar a demonstrar o seu desejo de melhorar as coisas antes de as implementar demasiado depressa, com todos os riscos que isso acarreta. Após vários meses de caos com o Windows 11 e a crescente insatisfação dos utilizadores com um sistema operativo repleto de bugs, a Microsoft já não se pode dar ao luxo de cometer erros.

A empresa sediada em Redmond prometeu fazer o que for necessário para melhorar as coisas de forma a recuperar a confiança dos utilizadores, incluindo ouvir as suas queixas. A Microsoft empreendeu, por isso, vários projetos importantes para ir ao encontro dos desejos dos utilizadores do Windows 11. Planeou ressuscitar a barra de tarefas personalizável no sistema operativo e está mesmo a preparar-se para permitir, mais uma vez, a personalização da Central de Controlo do Windows 11.