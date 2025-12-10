Adeus à IA no Windows 11? Este script promete tratar de tudo

A Microsoft está mais uma vez a ignorar os utilizadores com mais recursos de IA no Windows 11. Muitos mostram que não o querem no sistema e torná-lo mais simples e leve. Agora, e para ajudar, criaram uma ferramenta para eliminar a IA do sistema da Microsoft.

Quer dizer adeus à IA da Microsoft no Windows 11?

A Microsoft está obcecada com a IA, apesar da longa lista de críticas que recebe quase diariamente por parte dos utilizadores. Ninguém quer recursos de IA no Windows 11, uma das razões para a sua baixa quota de mercado. Continua a investir milhões de dólares nesta área, mas muitos utilizadores não mudam de ideias. Um número crescente de pessoas opta por desativar estas características de IA no Windows 11.

Um utilizador publicou na sua conta X (@tom_doerr) o truque definitivo para eliminar a inteligência artificial no Windows 11. Isto permite aos utilizadores eliminar as falhas de privacidade e a queda de desempenho que ocorreu desde a introdução da IA.

A ferramenta está disponível no GitHub no repositório “Remove Windows Ai”, do programador zoicware. Este pacote permite remover o Copilot, a ferramenta de pesquisa baseada em capturas de ecrã Recall e recursos de IA em aplicações como o Paint e o Bloco de Notas.

O Remove Windows Ai promete tratar de tudo de uma vez

O Remove Windows Ai bloqueia os processos de recolha de dados que alimentam a inteligência artificial da Microsoft. Isto permite um melhor desempenho do computador, o que é crucial para os modelos mais antigos. Esta ferramenta modifica as chaves do registo, removendo pacotes AppX e instaladores ocultos, e adiciona um pacote de atualização personalizado que bloqueia a reinstalação pelo Windows Update.

Sabe-se também que o Remove Windows Ai inclui opções de personalização, permite recuperar dados de cópias de segurança e rever as alterações. Este pacote de código aberto é compatível com todas as versões do Windows 11 a partir da versão 25H2.

Apesar da sua quota de mercado crescer a um ritmo mais lento que o esperado, mesmo após o fim do suporte para o Windows 10, a Microsoft não altera a sua estratégia. O Windows 11 está repleto de recursos de IA que não convencem os utilizadores. O Remove Windows AI tornou-se a ferramenta perfeita. O programador alcançou as 1.000 estrelas em tempo recorde, algo difícil para um projeto de código aberto no GitHub.